A győri Széchenyi István Egyetem jégkorongcsapata az első szezonját játssza a Nemzetközi Egyetemi Ligában. A győri egyetemen arra törekednek, hogy az általuk fenntartott csapatban minél több olyan komoly játékos kapjon lehetőséget, akinek a hoki mellett fontos a tanulás és a civil jövőkép is. Magyarország egyetlen egyetemi ligában is szereplő csapata most is várja azokat a jégkorongozókat, akik nem feltétlen a profiligában képzelik el a jövőjüket. Ehhez persze szükséges az is, hogy február 15-ig jelentkezzenek a felvi.hu-n keresztül valamelyik egyetemi képzésre.

Győrben nem egy olyan sportoló van jelenleg is a csapatban, aki az egyetemi képzés mellett játszik az UNI Győr ETO HC csapatával

az U21-es bajnokságban

a bajnoki címre hajtó Andersen Liga csapatban és

az idén első ízben az EUHL-bajnokságban szereplő gárdában.

Az EUHL színvonala talán az Andersen Liga és az Erste Liga közé tehető. Idény szinten így nekik akár 50 mérkőzésen is jut szerep.