A második helyen álló Liverpool a sereghajtó Sheffield United otthonából hozta el a három pontot. Virgil van Dijk a 37. percben szerzett vezetést, a magyar válogatott csapatkapitánya pedig a 94.-ben volt eredményes: Darwin Núnez harcolt meg az elvesztett labdáért, középre passzolt az üresen érkező Szoboszlaihoz, aki magabiztosan lőtt a jobb felső sarokba.

Az ex-győri Kerkez Milos is végig a pályán volt a Crystal Palace otthonában. A Bournemouth-ban Marcos Senesi a 25. percben talált be, majd Kieffer Moore a 91. percben biztosította be a sikert. A vendég együttes a legutóbbi négy bajnoki mérkőzésén tíz pontot gyűjtött.

A Bournemouth magyar válogatott játékosa egyébként a 19. helyen végzett a legjobb 21 éven aluli, Európában játszó labdarúgókat értékelő 2023-as Golden Boy-listán.

A sorrendről ötven elismert szakíró döntött, mindegyikük öt futballistára szavazhatott (10-7-5-3-1 pont). Ez alapján Jude Bellingham, a Real Madrid angol csatára győzött, a lehetséges 500 pontból 485-öt begyűjtve.

Az olasz Tuttosport által 2003-ban alapított díj történetében a nyáron a holland AZ Alkmaartól Angliába igazolt Kerkez a harmadik magyar labdarúgó, aki jelölt volt: 2020-ban Szoboszlai Dominik (ő végül a nyolcadik lett), míg 2009-ben Koman Vladimir szerepelt a listán.