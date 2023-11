A szombathelyiek hét közben a Bajnokok Ligájában Franciaországban arattak bravúros győzelmet a Le Mans otthonában.

„Kedden volt a Falco kupameccse, és bár utazott is, úgy gondolom, volt idejük regenerálódni és felkészülni ellenünk, magunkat csapnánk be, ha fáradt ellenfélre számítanánk. Ráadásul ez a nemzetközi siker feltehetően tovább erősített a szombathelyi játékosok amúgy sem ki önbizalmát tovább erősítette” – kezdte Bors Miklós, az SKC vezetőedzője, aki hozzátette: „Az előző három mérkőzést, úgy érzem, illett megnyerniés ezért volt nyomás a csapaton. Ez látszott is a játékon, főleg a két hazai sikerrel végződő meccs hajrájában. Ezzel együtt ha apró lépésekkel is, de mérkőzésről mérkőzésre javul, kezd összeállni a játékunk, és a három győzelemnek önbizalmat is kell adnia a srácoknak. Szombaton nem lesz győzelmi kényszer a fiúkon, felszabadultan, bátran kosárlabdázhatnak. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem szeretnénk győzni, sőt, a fiúk tudják, óriási bravúrt érhetnek el, ami a folytatásra extra erőt adhat, amire már csak azért is szükség lenne, mert a következő két meccs megnyerése – Debrecenben, valamint a ZTE ellen itthon – szintén bravúrnak számítana. Csapatként kell játszanunk, és úgy érzem, ha tudjuk tartani a lépést a Falcóval és be tudunk menni egy szoros végjátékba, lehet esélyünk.”