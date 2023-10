Kétszer is feltűnt mostanában a Spíler TV képernyőjén Priskin Tamás 63-szoros magyar válogatott labdarúgó.

„Az első alkalommal egy talkshow jellegű műsorba kaptam meghívást más vendégekkel együtt – kezdi az egykori győri futballista. – Ez volt a műsor premierje, a visszajelzések alapján jól sikerült. Különböző feladatokat kellett megoldani vagy történéseket kommentálni. Az egyik ilyen volt Márton Anita visszavonulása, vagy hogy Kerkez Milos bekerült a Golden Boy díjban a top tízbe. Ennek különösen örültem, hiszen még a győri időszakában sokat segítettem neki, és azóta is tartjuk a kapcsolatot, az egyik mérkőzését azóta megnéztem Ang­liában.”

Priskin Tamás második szereplése a Liverpool–Everton városi rangadóhoz kapcso­lódik.

„A tv-műsorunk után kerestek meg az említett csatornától, hogy vállalnék-e szakértői szerepet a liverpooli meccsen. Azért gondoltak rám, mert több évig játszottam Angliában, így a Premier League-ben is. Örömmel mondtam igent. Nem zavar, ha élő adásban kell részt vennem. Jól éreztem magam, sőt, mondhatom, hogy élveztem a szereplést. Ráadásul Szoboszlai Dominikék nyerték meg az összecsapást, ez még emelte a műsorban részt vevő társaság remek hangulatát. Remélem, még kapok meghívást a későbbiekben is.

Amióta befejezte a profi labdarúgó-pályafutását, egyre több közéleti eseményre kap meghívást.

„Az elmúlt nyáron Erdélybe, Tusnádfürdőre voltam hivatalos, ahol a Buzánszky Jenő Sportteraszon egy beszélgetésben szerepeltem. Azt is nagyon élveztem. Felvidéki magyarként különösen érdekes volt a hely szelleme. Korábban is eleget tettem már felkéréseknek, legfeljebb azok nem kaptak ekkora nyilvánosságot. Mindig örömmel megyek például gyerekek közé. Jól emlékszem még azokra az időkre, amikor nekem is sokat jelentett, ha egy ismert élsportoló látogatott hozzánk és mesélt az élményeiről.”

Legkedvesebb magyar klubja, az ETO jelenleg vezeti az NB II táblázatát, és jó eséllyel pályázik rá, hogy jövőre egy osztállyal feljebb lépjen.

„Sajnos pont most hozták előbbre egy nappal az Óvár elleni bajnoki meccset. Nekem ugyanis egész napos elfoglaltságom van a Soproni Egyetemen, és így nem tudok hazaérni a kezdésre. Ettől függetlenül szorítok a fiúknak, szerintem biztos győzelmet aratnak a legutóbb győztes vendégek ellen” – említette végül Priskin Tamás.