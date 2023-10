NB III Észak-Nyugati csoport 13. forduló

Gyirmót FC Győr II – ETO Akadémia 2-2 (1-1)

Győr-Gyirmót: 185 néző

Játékvezető: Papp Ádám (Dobos Dominik, Farkas Gergő Zoltán)

Gyirmót: Kocsis – Somogyi, Major, Németh N. (Reizer 81), Rozs – Szabó K. – Ominger B., Szűcs (Bagó 68), Gönye (Farkas 81), Csöngei (Süveges 62)- Erdei

Vezetőedző: Ördög József

ETO Akadémia: Sebők M. – Buna (Bánáti 75), Csáki, Óvári, Tamás – Kiss M. – Rátonyi (Balajti 62), Herczmeg M. (Nagy D. 90), Mitring (Selyem 75), Bakó – Varga O. (Hamed 62)

Vezetőedző: Szekeres Adrián

Gólszerző: Ominger B. (1-0) a 4., Rátonyi (1-1) a 42., Erdei (2-1) az 51., Herczeg ((2-2) a 85. percben.

4. perc: Egy remek jobb oldali akció végén Ominger B. ballal 12 méterről nagy erővel a kapu jobb oldalába lőtt (1-0).

42. perc: Buma remekül tálalt a jobb oldalon felfutó Rátonyi elé, aki kapura tört, majd 13 méterről a kimozduló Kocsis mellett a kapu jobb oldalába lőtt (1-1).

51. perc: Ominger B. tört előre a bal oldalon, az alapvonal közeléből pontosan játszott a jobb oldalon érkező Erdei felé, aki 7 méterről a kapu jobb oldalába lőtt (2-1)

85. perc: Hamed bal oldali beadása után az elmélázó védők között Herczeg M. 5 méterről a kapu bal oldalába fejelt (2-2)

Villámrajtot vett a hazai gárda, amikor Ominger Bence révén már a találkozó elején előnybe került, ami egészen kitartott a félidő végéig, ekkor ugyanis az ex-gyirmóti Rátonyi Soma egyenlített. A második játékrész is hasonlóan alakult az előzőhöz, hiszen Erdei Milán ismét a sárga–kékeket juttatta vezetéshez, de ezt követően is voltak lehetőségek mindkét oldalon. A gyirmóti támadók eldönthették volna a mérkőzést a javukra, de a kimaradt helyzetek megbosszulták magukat, ugyanis a találkozó záró szakaszában Herczeg Marcell közeli fejesével ismét egyenlített az akadémiai gárda. Mindkét félidőt gólokkal foglalták keretbe a csapatok, amik így kiegyenlített, jó iramú találkozón megosztoztak a bajnoki pontokon.

Ördög József: Az eredmény négy gólja is tükrözi, hogy jó találkozót játszottunk. Két egyenlő erejű csapat küzdelméből igazságos eredmény született.

Szekeres Adrián: Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés elé nézünk, ami be is igazolódott. Mindkét gárda megpróbált nyerni, igazi presztízs meccs volt. Sokat tettek játékosaink a győzelemért, amit még 2-2 után is megszerezhettünk volna, hiszen voltak erre lehetőségeink. A tanulságokból tanulva előre kell lépnünk. Sajnálom, hogy a játékvezető téves döntésével befolyásolta a mérkőzés eredményét.