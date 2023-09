Urbán az előző idényben feljuttatta a BVSC-t az NB II-be, s az új idényt is a zuglóiak vezetőedzőjeként kezdte el, ám a 7. forduló után leváltották.

A Csorna – még Urbán érkezése előtt – hét forduló során hatszor kikapott, egyszer nyert, és az NB III Északnyugati csoportjának utolsó, 16. helyén állt. A csapat – már Urbánnal a kispadon – vasárnap 1–1-es döntetlent játszott a Bicskével.

„Küzdelmes mezőnymunka folyt a pályán, kevés helyzettel a csapatok előtt. Mindenképpen rászolgáltunk az egy pontra” – nyilatkozta kimérten az újdonsült csornai szakvezető a bajnokit követően.

– Meglepően visszafogottan kommentálta a pontszerzést, nem ezt szokhatták meg a szurkolók Urbán Flóriántól. Nem volt elégedett a döntetlennel? – kérdeztük az ETO-ban játékosként két ciklusban is szereplő, korábbi kiváló labdarúgót.

– Örültem az egy pontnak, s nem volt okom hangzatos nyilatkozatot tenni. Amúgy is azt gondolom, nem a szöveg a fontos, hanem a munka, amit elvégzünk. Az eredményesség határozza meg, mennyire sikeres egy edző, mondhat ő bármit a lefújást követően.

– Bár sok ideig nem maradt munka nélkül, hogy „ízlett” újra a kispad?

– Valóban nem voltam sokáig csapat nélkül, így nem éreztem különlegesnek a visszatérést. A foci, az edzősködés az életem része, így örülök, hogy újra ebben a közegben dolgozhatok, s tehetek valamit az aktuális klubomért.

– Negyvenszeres válogatott, s edzőként is több helyen bizonyított. Nem visszalépés ismét a harmadosztályban dolgoznia?

– Már miért lenne? Amúgy is van egy mondás, ha adnak, vedd el, ha ütnek, szaladj el, ami ebben a szakmában különösen helytálló. Nem tudni, mennyit dolgozhatsz egy helyen, minden lehetőséget meg kell becsülni. Ami számomra a lényeg, hogy azt a mentalitást, stílust, amit én képviselek, s a labdarúgásról tudok és gondolok, átadjam a labdarúgóimnak. Legyen szó bármilyen osztályról.

– Nincs könnyű helyzetben a csornai csapat, így ön sem. Nem lesz egyszerű benntartania az együttest az NB III-ban.

– Valóban nehéz, de egyben szép feladat is lesz. Nem is tudom megígérni a biztos bennmaradást, de azt igen, hogy én és a csapat mindent megteszünk ennek érdekében.

– Említette, hogy nem ismeretlen közegbe került. Úgy fest, Győr-Moson-Sopronba szívesen tér vissza.

– Több szép emlék fűz az ETO-hoz, Győrhöz, de Csornához és Sopronhoz is. Úgy vélem, bárhol is voltam, mindig tisztelettel gondoltak rám, az ott végzett munkámra. Talán emiatt fogadnak mindenhol bizakodva, s jó szívvel a szurkolók.





A bajnokság állása



1. Veszprém 8 6 1 1 21 – 9 19 2. Tatabánya 8 6 1 1 16 – 7 19 3. III. ker. TVE 8 5 3 0 11 – 5 18 4. Kelen SC 8 5 1 2 9 – 6 16 5. Gyirmót II 8 4 2 2 17 – 16 14 6. Puskás A. II 8 3 2 3 13 – 13 11 7. Balatonfüred 8 3 2 3 10 – 10 11 8. ZTE II 8 3 1 4 11 – 10 10 9. Haladás-MÁV 8 3 0 5 12 – 15 9 10. Dorog 8 2 3 3 9 – 10 9 11. Bicske 8 2 3 3 9 – 11 9 12. Komárom 8 2 3 3 8 – 13 9 13. SC Sopron 8 2 2 4 13 – 12 8 14. ETO Akadémia 8 2 1 5 6 – 13 7 15. Budaörs 8 2 0 6 9 – 17 6 16. Csorna 8 1 1 6 13 – 20 4