A hölgyeknél a GYAC-os Bácskay Csenge mellett Kovács Zsófia, Székely Zója, Mayer Gréta, Czifra Bettina Lili, és Szilágyi Nikolett alkotja a csapatot. A férfiaknál Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Benedek, Molnár Botond (mindhárom GYAC), Balázs Krisztián, Kiss Balázs és Bátori Szabolcs lesz ott az olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.

A szeptember 25-i indulásig a férfiválogatott Tatán, a nők Budapesten, illetve Dunaújvárosban készülnek.

Draskóczy Imre, női szövetségi kapitány: – Az indulásig közös edzések vannak, az biztos, hogy a dunaújvárosi versenyzők kedden és szerdán is a budapesti Tornacsarnokban edzenek. A nemzetközi versenyeken, a világkupákon, illetve a hétvégi országos bajnokságon elért eredmények tükrében hirdettem ki a csapatot. Mint ismeretes, Kovács Zsófia hasfalhúzódással bajlódik, egyelőre félkész állapotban van, bízunk benne, hogy a közel két hét alatt jó formába tud kerülni.

Kovács István, férfi szövetségi kapitány: – Mi Tatán készülünk, kedden és csütörtökön is imitáljuk a világbajnokságot, olyan szersorrendben haladunk, ahogy a vb-n, illetve mérjük mindenhol az időket is. Nálunk is a világkupák és az országos bajnokságon nyújtott teljesítmény számított, illetve az edzéseken a plusz-mínuszra bemutatott gyakorlatokat is figyelembe vettem a kerethirdetésnél.