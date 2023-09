Bútor Róbert a Citroen C3 WRC-vel murvás hajtáslánccal teljesítette a napot, az aszfaltos pályákon ez komoly hátrány volt, ennek ellenére élvezték a versenyzést. A Peugeot Kupában hatalmas a csata, Határ Attila és Éhn Dániel 1.2 másodperccel vezet Zagyva Lajos és Sitzer Gábor előtt. Bertalan Mártonék 18 másodperces hátránnyal a harmadikak.

Nyilatkozatok

Csomós Miklós: – Nagyszerű volt ez a nap, jól éreztük magunkat, az eredmény is nagyon jó. A lassító miatt kapott büntetés bosszant, remélem sikerül eltöröltetni, mert semmiféle nyom nem látszik az autón, szerintem egy bála nyomot hagy, ha érintjük. Ezt leszámítva minden rendben, tényleg most látszik az ERC-n szerzett rutin, könnyen jönnek a jó idők. A lelkünknek is nagyon kellett ez, jó érzés itthon is jól menni. A szurkolók fantasztikusak, minden pálya végén kapjuk az üzeneteket, érezzük a szeretetet, jó itthon menni. Vasárnap folytatjuk szeretnénk nyerni, mert régen álltunk a dobogó tetején, és versenyt nyerni mindig nagyon jó.

Vincze Ferenc: – Úgy terveztük ezt a napot, ahogy be is fejeztük. Remélem, holnap is sikerül tartani magunkat a tervhez. Próbálunk nem belemenni semmilyen butaságba, semmilyen túlvállalásba. Nekünk ez így tökéletes. Ezeken a pályákon most mentünk elsőre, így az első körben sokat hagytunk benne, délután pedig tudtunk ezeken a helyeken rizikómentesen javítani, ezért jobbak lettek a délutáni idők. Holnap a Tényő–Ravazd pálya gyors lesz, de szűk és hepehupás, a Rábaring inkább nézőbarát, Monza Rally Show jellegű szakasz lesz, nem beszélve a belvárosi gyorsaságiról. Abban bízok, hogy ezek jó szórakozást jelentenek a nézőknek és nekünk is.