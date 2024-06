Már két okoszebrát alakítottak ki Sopronban, a Csengery utca és az Arany János utca kereszteződésében, s most egy újabbal bővült a város. A közelmúltban elkészült a Lackner Kristóf utcában is. Az okoszebrák már az útpadka elérése előtt jelzik az áthaladási szándékot az úttestbe épített fényjelzőkkel, amelyek éjszaka akár 800 méteres távolságból is észlelhetővé teszik az átkelőt.