A soproni vízilabdában a fejlődés kézzelfogható, főleg mióta megépült az ország második legszebb és legkorszerűbb uszodája. Kiváló edzők kezei közt bontogatja szárnyait az utánpótlással kiemelten foglalkozó Soproni Vízilabda Sport Egyesület. Az egyik nagy léptékben fejlődő és eredményes generáció, a 13-14 éves korosztály Piotr Resiak edző vezetésével. A fiatalok jó közösséget alkotva, évről évre szép eredményeket elérve hívták fel magukra a figyelmet. Eddig a területi bajnokságban játszottak, kiegészítésként belekóstoltak a gyermek országos bajnokságba. A szakvezetés tudatában van annak, hogy a neheze most következik.

Matyuga-Kovács Rita, az egyesület vezetője: „Ez a korosztály felnőtt, idén ők lesznek az országos gyermek csapatunk. Ügyesek a fiatalok, de most tudják megmutatni, hogy igazán hol is tartanak. A fejlődés érdekében az országos mellett indulni fogunk a dunántúli gyermek és serdülő bajnokságban is. A Becejben tartott edzőtáborban bíztató jeleket láttunk a jövőre nézve. A csapat gerince soproni, de három tehetséges játékos Hegykőről jár be nap mint nap. Ez az elszántság is bizonyítja, hogy erős közösségformáló, csapatépítő ereje van ennek a csodás sportnak.”

Piotr Resiak edző: „Gratulálok csapatomnak a fantasztikus szezonhoz! Tavaly a Dunántúli 2008-as bajnokságban fiatalabb játékosokkal indultunk. Célunk az volt, hogy elérjük a felsőházi rájátszást. Nagy örömünkre dobogóra állhattunk, bronzérmesek lettünk. Büszke vagyok a csapatomra, s látom az elszántságot komolyabb célok eléréséhez. Az új bajnoki évben is érmes helyen szeretnénk végezni. A felkészülésünk remekül sikerült. Két nemzetközi kupán vettünk részt, Szentesen ötödikek lettünk, majd megnyertük a Szlovák-kupát. Külön köszönöm a szülök támogatását.”