Ahogy arról nemrég írtunk, fordulóponthoz érkezett a korábban Győrött is pallérozódó Iván Alex pályafutása.A 26 éves dunaszerdahelyi magyar futballistának lejárt a szerződése a nagyszombati Trnavánál, s mindenképp új csapathoz akart igazolni. Hollandiából és Belgiumból voltak iránta érdeklődők, de akadt kérője a magyar élvonalból is, végül a cseh élvonalban szereplő MFK Karviná játékosa lett.

Érdekesség, hogy Iván Alex Dunaszerdahelyről Vincze Ottó révén került Győrbe. Sokat lépett előre az ETO-ban, majd kis kitérővel a második ligás Petrzalka játékosa lett. 2019-ben igazolt az élvonalbeli Szeredhez, ahonnan aztán a nagyszombatiakhoz került. Összesen százhat alkalommal szerepelt a szlovák első osztályban, kétszeres szlovák kupagyőztesnek mondhatom magát, s a Konferencia-ligában több nemzetközi mérkőzésen is pályára lépett.

„Az első benyomások teljesen pozitívak. Boldog vagyok, hogy egy első ligás klubban játszhatok Csehországban. Magyarországról is voltak ajánlataim, de a cseh bajnokság – mivel több nagyobb klub is folyamatos résztvevője az európai kupasorozatoknak – úgy érzem, még erősebb, mint a magyar, ezért is örülök, hogy kaptam egy ilyen ajánlatot” – jegyezte meg Iván Alex, aki új csapatában a 7-es mezt viseli majd.

„Gyors játékos, tud egy az egy ellen játszani. Már néhány éve érdeklődtünk iránta, amikor a szeredieknél játszott” – tette hozzá Lubomír Vlk, a Karviná sportigazgatója.

A volt győri futballista bemutatkozása a cseh élvonalban jövő héten várható.