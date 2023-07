Végig kiélezett küzdelem folyt a megyei harmadosztály Csorna–Soproni csoportban, hiszen az őszi első Osli és a bajnok Farád között csak a gólkülönbség döntött az utóbbiak javára. A farádi csapat 160 góljából Iváncsics Zsolt és Németh Ákos 25–25 találattal vette ki részét.

Benkő Zoltán, az egyesület elnöke: – Nem az volt az elsődleges célunk, hogy bajnokságot nyerjünk. Az volt a terv, hogy jó csapatszellem alakuljon ki, ami önmagában is záloga lehet az eredményes szereplésnek. A tavaly nyári átigazolások során hozzánk került Gombás Renátó, Iváncsics Zsolt és Nagy Patrik valóban erősítést jelentettek csapatunk számára, akik nemcsak játékban, de szellemiségükben is beillettek a társaságba. Az őszi Magyar Kupa-mérkőzések, és az azokon elért sikerek is nagyban hozzájárultak a bajnokságban nyújtott teljesítményünkhöz. Úgy érzem, hogy az elmúlt tíz év legerősebb bajnokságában sikerült az élen végeznünk.

– Tekintettel arra, hogy nem tudjuk teljesíteni a magasabb osztályban megkövetelt utánpótláscsapatok szerepeltetését, ezért maradunk a harmadosztályban. Ettől függetlenül szeretnénk a csapatot egyben tartani, még ha néhány rutinos futballista várhatóan nem is vállalja majd az őszi folytatást, a helyükre szeretnénk új játékosokat igazolni. Velük és a lelkes szurkolóinkkal együtt, akiknek nagyon sokat köszönhetünk, folytatni akarjuk a közösség összekovácsolását a további jó szereplés elérése érdekében. Szeretném megköszönni a szurkolóknak, akik az idegenbeli mérkőzéseinkre is nagy létszámban elkísérték a csapatot, a támogatóknak a segítséget. Külön köszönet jár Szalka Péter edzőnek, aki az elmúlt három évben mindig dobogós helyre kormányozta a csapatot.