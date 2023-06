Ahogyan korábban, úgy most sem az eredményen volt a hangsúly. Az általános iskolai első és második osztályos gyerekek a sorverseny előtt a klub kabalája, Tom irányításával melegítettek be, majd a játékos feladatok során mutatták meg, mennyire ügyesek a labdával. Persze itt még nem kosaras feladatokra kell gondolni, de természetesen a kosárlabdát is kellett terelgetni, pattogtatni.