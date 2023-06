Az SVSE-GYSEV fölényesen, 12 pontos előnnyel szerezte meg az elsőséget a megyei másod­osztály Nyugati csoportjában. A soproni lila-fehérek 52 ponttal végeztek az élen a második helyezett Szany és a még dobogós Rábaszentandrás előtt.„Egy percig sem forgott veszélyben a bajnoki címünk – kezdi Mozsolits Jenő, az SVSE-GYSEV edzője. – Egyértelműen mi voltunk a legjobbak ebben az osztályban. A játékosok egyéni képességein túl mellettünk szólt az is, hogy igazi csapatot alkottunk. Jó baráti társaság alakult ki nálunk, a tagok a pályán és a civil életben is megértik magukat egymással.”

Az edzéslátogatottsággal nem volt gond, ennek köszönhetően az SVSE erőnlétben is felülmúlta a többieket.

„Végig remek kondiban volt a társaság, így nem okozott gondot a letámadás – folytatja az edző. – Kis túlzással az ellenfelek akkor jöttek át a mi térfelünkre, ha átrúgták a labdát. A fiam, Mozsolits Szabolcs lett a csoport gólkirálya huszonöt találattal, mögötte Horváth Dominik végzett huszonkettővel, ketten együtt tehát majdnem ötven gólt értek el. A csapatunk összesen hetvenhét alkalommal talált a kapuba.”

A fiatalok és az idősek arányát megfelelőnek tartja az edző, a húszévesektől a rutinos öregekig minden kor- osztály képviselteti magát a keretben.

„Az életkor tekintetében is a fiam jár az élen, egy év híján negyvenéves, de szerencsére ez nem látszik meg a teljesítményén – említi Mozsolits Jenő. – Elsősorban azért a fiatalokra alapozok, igyekszem időről időre beépíteni őket a csapatba. Az emlékezetes meccseinket inkább hazai pályán vívtuk, többször is nyertünk hét góllal, mindig szerettük volna kiszolgálni lelkes közönségünket. A törzsszurkolótáborunk megvan, ők kitartanak mellettünk minden időben. A többségük ősidők óta Vasút-szurkoló, akik szívesen nosztalgiáznak a régi idők rangadóiról és történései­ről is. Az SVSE a csapattal és a drukkerekkel együtt olyan, mint egy nagy család.”

A patinás, 102 éves egyletnél megünnepelték a bajnoki címet, de úgy döntöttek, jövőre is a másodosztályban foly­tatják.

„A játékosaink eddig pénz nélkül, hobbiból futballoztak, és ezen nem akarunk változtatni. Többségük Ausztriában dolgozik, s a jelenleginél többet nem akar áldozni a szenvedélyére, így marad a mostani állapot. Azt szoktam mondani a fiúknak: a horgásznak sem fizetnek azért, hogy horgászik. A fociban mi is ehhez tartjuk magunkat” – említi végül mosolyogva Mozsolits Jenő.



Az SVSE-GYSEV csapata a bajnoki ünneplés pillanataiban.

Fotó: facebook