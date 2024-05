A csornai Margit Kórházban 2012-ben szüntették meg a szülészeti osztályt. Azóta nem jött olyan kisbaba a világra, akinek születési helyként Csorna került volna az iratai­ba. A jég azonban megtört: április 30-án megszületett Kovács Hunor, és szülei büszkén újságolják azóta is, hogy kisfiuk bizony csornai születésű. Hunor ugyanis nagyon gyorsan kért utat magának egy hajnali órán. Olyannyira gyorsan, hogy az édesapja által riasztott és néhány perc alatt kiérkező mentők úgy gondolták, az anyukával nem indulnak már el a kórházba. Kovács Péter és felesége, Ko­vács-Mosonyi Krisztina elmesélték nem mindennapi élményeiket a Kisalföldnek.

– Néhány nappal már túl voltunk a kiírt időponton, de semmi nem utalt rá, hogy Hunor rövidesen megérkezik. A feleségem jól volt, fájásai sem voltak, egészen reggel hat óráig. Akkor viszont pár perc alatt jelezte, hogy itt bizony szülés lesz, azonnal hívjak mentőt. Telefonáltam, és a diszpécser utasításait követtem, amíg az autó ide nem ért. Nagyon gyorsan, három-négy perc alatt itt voltak, két járművel, és orvos is jött hozzánk. Gyors vizsgálat, és már meg is indult a szülés. Itt, a nappalinkban történt minden, talán fél óra alatt – idézte fel a váratlan helyzet perceit Kovács Péter.

Az édesanya elmondta: az a néhány perc, amíg a mentők megérkeztek és biztonságban érezhette magát, örökkévalóságnak tűnt. A fiatal szülők agyán az is végigfutott, hogy akár nagy baj is lehet, ha nem kapnak hamar segítséget. Bár azt mondják, nagyon megijedni sem volt idejük.

A kis Hunor hirtelen jelezte édesanyjának április végén: siessen, mert percek múlva érkezik.

Fotó: Cs. Kovács Attila

– Szerencsénk volt, hogy nagyon-nagyon gyorsan jött a segítség. Ugyanis probléma is akadt, Hunornak rátekeredett a nyakára a köldökzsinór, és nem sírt fel egyszerre. A mentők azonban tudták a dolgukat, és minden rendbe jött. Érdekes egyébként, hogy a terhességem alatt volt bennem valamiféle rossz érzés, félelem. Nem tudtam, mitől és miért, de folyton visszatért. Igazából a terhesség sem volt egyszerű, talán amiatt – osztotta meg érzéseit Krisztina.

A kisfiú és anyukája a szülést követő hat napot a győri kórházban töltötték, ahonnan nagyon várták már haza a nagyszülők és persze a nagy tesó, Zselyke. Hunor nyugodt kisbaba és érdeklődő. Péter és Krisztina különlegesnek tartják, hogy hosszú idő után éppen az ő kisfiuk az, aki Csornán született.

– Száz évvel ezelőtt nyilván természetes volt, hogy otthon szülnek az anyák, de ma ez szenzáció inkább. Most már helyre tettük magunkban a dolgokat, de pár napig eltartott azért, míg felocsúdtunk. Tudjuk azt is, hogy akár bajba is kerülhettünk volna, hiszen erre nem voltunk felkészülve. Nagyon hálásak vagyunk a mentőknek, és innen is köszönjük nekik, hogy gyorsan jöttek és értik a dolgukat – fogalmaztak Hunor szülei.