Győri Audi ETO–FTC 27–28 (14–13)

Tatabánya, Multifunkciós Sportcsarnok, női Magyar Kupa-döntő, 2800. néző. V.: Felhő, Öcsi.

Audi-ETO: Toft – Faluvégi 2, Gros 4/1, NZE MINKO 6, Broch 3, Haugsted 2, FODOR 6. Cs.: Leynaud (kapus), Blohm, Rju 1, Oftedal 2, Győri-Lukács 1. Edző: Ambros Martín.

FTC: Bíró – MALESTEIN 5/2, KLUJBER 8/1, Lekic 2, Kisfaludy 1, Bölk 1, Márton. Cs.: JANURIK (kapus), Tomori, Cvijic 2, Szöllősi-Zácsik 5, Cirjenics-Kovacsics 1, Szucsánszki, Hársfalvi 1, Stolle 2. Edző: Elek Gábor.

Hétméteresek: 2/1, ill. 4/3. Kiállítások: 8, ill. 4 perc.

Nyilatkozatok

Ambros Martín: – Várható volt, hogy olyan vereség után, mint amit a Fradi a bajnokságban pár hete elszenvedett Győrben, változtatni akarnak. Ez így is lett. Mi igyekeztük ugyanazt a teljesítményt nyújtani, de amely dolgok akkor működtek, most nem. Volt lehetőség többször is lezárni a meccset, de nem tudtunk három-négy góllal ellépni, helyette mindig feljött egyre az ellenfél, a végén a mentális tényező is az ő oldalukra állt, az idegek harcából ők jöttek ki jobban.

Elek Gábor: – Feszült voltam, próbáltam higgadtnak maradni, de nem voltam az, most viszont nagyon boldog vagyok. Kulcsfontosságú volt, hogy az ETO nem tudott nagyobb előnyt kialakítani, ezt a szituációt pedig nagyon nem szeretik a győriek. Tudtam, hogy ilyen feszültség van, az a mi malmunkra hajtja a vizet. Így is történt.

Előzetes - Az Audi ETO szombaton egy góllal 27–26-ra győzte le a Debrecent, míg a Ferencváros 39–23-ra az MTK-t.

Percről percre