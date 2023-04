Percről percre

60. perc: Martín időt kér, amikor 42 másodperc van még a második félidő végéig. Oftedal lövését blokkolja Bordás. Ryunek is sikerül blokkolnia a végén Vámos P. lövése után, így ha csak egyetlen góllal is, de megnyeri a mérkőzést a Győri Audi ETO, és így bejut a vasárnapi döntőbe.

59. perc: Vámos P. távolról talál a kapuba. 27-26.

58. perc: Csernyánszki lövése most nem ér gólt. Ryu hát mögötti passza nem jut el Faluvégiig.

57. perc: Hét a hat ellen ismét a Loki. Csernyánszki eredményes. 26-25. Blohm nyolcik góljával megint két gól az ETO előnye. 27-25.

56. perc: Planéta pontatlan. Haugsted a kapufát találja el.

55. perc: Martín is időt kér. Giegerich hárítja Blohm lövését.

54. perc: Szilágyi Z. időt kér. Szabó N. eladja a labdát.

53. perc: Győri-Lukács lövését Giegerich védi.

52. perc: Blohm a kapu fölé ejti a labdát. Planéta már hat gólnál jár. 26-24. 51. perc: Ryu kap egyet a nyakára, de még tovább tudja passzolni a labdát Blohmnak, ő meg gólt dob a bejátszás után. 26-23. A szabálytalan Füzi-Tóvizi két percet tölt majd kiállításban. Kácsor lövése megint pontatlan.

50. perc: Hámori lövését védi Toft.

49. perc: Ryu bejátszása pontatlan. Töpfner lövését hárítja Toft. Brattset Dale kap két perc büntetést. Szabó N. értékesít büntetőt. 25-23. Szabálytalan zárás Blohmnál.

48. perc: Győri-Lukács az ötödik gólját szerzi. 25-21. Kácsor is megszerzi az ötödik találatát. 25-22.

47. perc: Töpfner akcióból betalál. 24-21.

46. perc: Kácsor kapu fölé lövi a labdát. Gros gólt szerez, már négy gól már az ETO előnye. 24-20. Debreceni időkérés. Hét a hat ellen a DVSC. Ryu lép be Petruss elé, videózás után két percre kiállítják az ETO koreai játékosát. Töpfner büntetőjét védi Toft. A labda marad a Lokinál.

45. perc: Toft védi Vámos P. kísérletét. Gabriel védi Győri-Lukács lövését.

44. perc: Petruss szabálytalankodik támadásban. Győri-Lukács ezúttal a kapufára lövi a labdát. 43. perc: Győri-Lukács indul, újra gólt szerez. 23-20. Szilágyi Z., a DVSC vezetőedzője kap sárga lapot.

42. perc: Bordás góljával egy gólra olvad az ETO előnye. 21-20. Győri-Lukács betalál. 22-20.

41. perc: Planéta eredménes. 21-19. Schatzl a kapufát találja el.

40. perc: Szabó Nina kap két perc büntetést. Hétméterest értékesít Gros. 21-18.

39. perc: Bordás lövését védi Toft.

38. perc: Töpfner értékesíti a hétméterest. 19-18. Nze Minko a harmadik gólját szerzi. 20-18.

37. perc: Broch talál a kapuba. 19-17.

36. perc: Oftedal góljára Planéta gólja a válasz. 18-17.

35. perc: Gros lövése is a kapufát éri. Bordás töri meg a gólcsendet. 17-16.

34. perc: Planéta kísérletét Toft hárítja. Broch a kapufát találja el.

33. perc: Gros lövését védi Gabriel.

32. perc: Oftedal betalál. 17-14. Vámos P. válaszol a gólra góllal. 17-15.

31. perc: Folytatódik az elődöntő. Kácsor elméri a lövést, nagyon fölé megy a próbálkozása.

Vége az első félidőnek

30. perc: Passzívban már a debreceniek, amikor kipasszolják a pályáról a labdát. Faluvégi szerez gólt még a dudaszó előtt, így kétgólos győri előnnyel vonulhatnak a csapatok szünetre. 16-14.

29. perc: Gabriel védi Ryu lövését.

28. perc: Blohm a győrieknél, Planéta a debrecenieknél talál a kapuba. 15-14.

27. perc: Haugsted blokkolja Kácsor lövését. Vámos P. eredményes. 14-13.

26. perc: Martín időt kér. Fodor kísérletét Gabriel védi.

25. perc: Faluvégi lövését hárítja Gabriel. Kácsor lövése kapu fölé száll.

24. perc: Passzívig támad a DVSC. Hámori fejbe talála Toftot, emiatt kell kiállnia két percre.

23. perc: Blohm értékesíti az újabb hétméterest. 14-12. Szabó N. lövését védi Toft. Brattset Dale ziccerére visszaér Gabriel.

22. perc: Oftedal lövése pontatlan. Kácsor már négy gólnál jár. 13-12.

21. perc: Petruss eredményes. 13-11. 20. perc: Ryu labdát szerez, de belép a hatoson belülre, így támadhat tovább a DVSC. Martín reklamálásért sárga lapot kap. Faluvégi szerez labdát. Blohm növeli tovább a győri előnyt. 13-10

19. perc: Belemenés Hámorinál. Blohm ejtése a kapuban köt i. 12-10.

18. perc: Töpfner szerez gólt a jobb szélről. 11-10. Oftedallal szemben Bordás szabálytalan, két perc kiállítás és győri büntető jöhet. Gros hetese viszont kimarad.

17. perc: Haugsted betalál. 10-9. Vámos M. lövését védi Toft. Haugsted adja a gólpasszt Blohmnak. 11-9.

16. perc: Nze Minko eredményes egy lerohanás végén. 9-8. Átlövésből egyenlít Planéta. 9-9.

15. perc: Gabriel védi Schatzl lövését. Planéta ellen fújnak a játékvezetők, aztán Győri-Lukács ziccerét is védi a Loki kapusa.

14. perc: Gros egyenlít. 7-7. Kácsor a kapufát találja el. Már vezet az ETO Blohm góljával. 8-7. Debreceni időkérés. Bordás góljával újra egyenlő az állás. 8-8.

13. perc: Vámos M. lövését védi Toft.

12. perc: Épphogy letelik a DVSC kiállítása, Kácsor betalál. 4-7. Oftedal megszerzi az első gólját. 5-7. Toft védi Hámori lövését, Oftedal indítása pontos Győri-Lukácsnak, góllal zárul a dolog. 6-7.11. perc: Hámori góljára Gros válaszol bombagóllal. 4-6

10. perc: Toftot a kapufa segíti ki Töpfner lövésénél. Győri-Lukács a rövidre húzza vissza a labdát a jobb szélről. 3-5

9. perc: Kácsor most távolról talál be. 1-5 Planéta találja orrba Grost, úgyhogy két percre kiállítják. Gros farag az ETO hátrányán. 2-5

8. perc: Szép győri akció végén Broch lövése pontatlannak bizonyul.

7. perc: Nze Minko töri meg a győriek góltalanságát. 1-3. Kácsor eredményes. 1-4

6. perc: Gabriel védi Broch lövését. Planéta növeli a Loki előnyét egy lefordulás után. 0-35. perc: Gros lövését lábbal védi Gabriel. Büntetőből szerzi az újabb gólt Töpfner. 0-2

4. perc: Schatzl próbálkozását Gabriel védi. Planéta lövését hárítja Toft. Gros passza nem jó, de Vámos is hibázik támadásban.

3. perc: Vámos P. szerzi a mérkőzés első gólját. 0-1.

2. perc: Planéta kapufája után nem jó Gros indítása. A Loki kapusa, Gabriel viszont közben összeütközik csapattársával, Costával. A sérült játékost ápolni kell.

1. perc: Fehér mezben az ETO, sárgás-feketés mezben a DVSC. A kezdő sípszóra nem indul el a meccs, mert valami gond van a központi órával, de aztán sikerül a karbantartás. Gros, Broch, Oftedal, Nze Minko, Schatzl és Győri-Lukács, valamint Toft a győri kezdőcsapat. Támadóhiba Nze Minkónál.

Audi ETO-Debrecen

Előzetes - Az ETO és a Debrecen eddig kétszer találkozott a Magyar Kupa elődöntőjében egymással – először 2007-ben, majd 2017-ben –, mindkét alkalommal a győri csapat jutott a döntőbe, míg a 2020/21-es kiírásban a nagydöntőben futott össze egymással a két gárda, azt az összecsapást is a győriek nyerték (29–23).

A program

Szombat, 15 óra: Audi-ETO–DVSC

17.30 óra: MTK–FTC

Vasárnap, 13.45 óra: bronzmérkőzés

16.30: döntő