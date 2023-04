SFAC 1900–Koroncó 2–5 (1–4)

Sopron, 100 néző. V.: Krasznai.

Ágoston Zsolt: – Az első félidőben olyan egyéni hibákat követtünk el, amelyek után egy jó Koroncó azonnal büntetett. Amíg ezek előfordulnak, addig nehéz lesz meccset nyerni. A Koroncó jól játszott, míg mi bele­hibáztunk a passzokba és a védekezésbe.

Jäkl Antal: – Már az első félidőben nagy előnyt alakítottunk ki, köszönhető ez annak, hogy a három csatárom jó napot fogott ki és négy gólt tudtunk szerezni. Ettől függetlenül az ellenfél nagyon jól kontrázott, volt két-három komoly lehetősége, ezért tudott két gólt is szerezni. A második félidőben kicsit ellaposodott a játék, de úgy gondolom, ilyen különbséggel is megérdemelten nyertünk.

Győrújbarát–Vitnyéd 1–2 (1–0)

Győrújbarát, 100 néző. V.: Horváth M.

Tenk Balázs: – A körülmények ellenére sem adjuk fel. Mi nem gondoljuk, hogy búcsúznunk kell a megye egytől, és mindent megteszünk az osztályban maradásért.

Kiss Ákos: – Roppant kellemetlen ellenfél ellen nagyon értékes három pontot viszünk haza Győrújbarátról. Mindenkinek üzenem, hogy ez a csapat megérdemelten kimászott abból a bizonyos gödörből. Sok sikert kívánok a Győrújbarátnak.

Hegykő–Üstökös FC Bácsa 3–3 (2–1)

Hegykő, 220 néző. V.: Péter G.

Finta Zoltán: – Úgy érzem, nem túlzással, hogy győzelmet szalasztottunk el.

Rozmán László: – Egy nagyon változatos, izgalmas mérkőzésen bármelyik csapat megnyerhette volna a meccset. Így összességében azt gondolom, hogy igazságos a döntetlen.

Credobus Tehetségközpont–Abda-­VVFK Bau 0–0

Mosonmagyaróvár, 100 néző. V.: Csávás.

Laczkó János: – Jó ellenfél ellen helyenként egy kis szerencsével is sikerült megőriznünk a góltól a kapunkat, viszont támadásban nem tudtuk azt a minőséget nyújtani, ami eddig a csapattól várható volt.

Knauz Csaba: – Gratulálok a csapatomnak a mérkőzésen nyújtott játékához. Úgy gondolom, győzelmet érdemeltünk volna. Fejeltünk két kapufát, kétszer is a gólvonalról szabadítottak fel a hazaiak, valamint volt egy tizenegyesgyanús eset is. Szeretnénk a csapat nevében előre is Borsodi Peti bának boldog hetvenedik születésnapot kívánni.

Kapuvár–Sza-Bi Qualit-Ménfőcsanak 8–2 (2–2)

Kapuvár, 350 néző. V.: Bohács.

Csermelyi Imre: – Úgy kezdtük a mérkőzést, ahogy megbeszéltük, aztán belealudtunk az első félidőbe. A második játékrészben egy „harapós” csapatot láthatott a kapuvári közönség, és ez eredményes játékkal párosult.

Hannich Péter: – Egy viszonylag értékes első félidő után a folytatásban hatalmas egyéni hibák miatt eldőlt a mérkőzés. Ezután már csak a gólkülönbség volt kérdéses.

Pannonhalma-Horn–Caola SC Sopron 0–3 (0–0)

Pannonhalma, 50 néző. V.: Pázsi.

Karácsony Tamás: – Vállalható eredmény született, de vannak olyan tényezők, amikkel mi sem tudunk megbirkózni. Remélem, jövő héten majd Debrecenből küldenek játékvezetőket.

Bücs Zsolt: – Az első félidőben lezárhattuk volna a mérkőzést, ehelyett nulla-nulla lett az eredmény. Az öltözőben átbeszéltük a dolgokat, a második félidei játékunkkal teljesen megérdemelten győztünk. További sikereket kívánunk a Pannonhalmának.

DAC Nádorváros–Lipót Pékség 0–2 (0–1)

Győr, 150 néző. V.: Bálintfi I.

Germán Ferenc: – A mérkőzésen a legfontosabb az volt, hogy végig becsülettel, csapatként játszottunk, reális eredmény született.

Cseri Mihály: – Fegyelmezett hazai csapat ellen a szokásokhoz híven mérsékelt játékkal is nyertünk.

