NKA Universitas PEAC–Sopron Basket 66–61 (17–15, 9–20, 23–21, 17–5)

Pécs, NB I-es női mérkőzés, 400 néző. V.: Cziffra, Fodor A., Nyilas.

PEAC: KATANICS 12/3, Laczkó, CALHOUN 20/15, GWATHMEY 12, Kiss V. Cs.: Sanchez 2, OLAWUYI 13/3, Simon 2, Wentzel, Pap, Rátkai, Szűcs R. 3/3. Edző: Jovan Gorec.

Sopron: Turner 5/3, Böröndy 2, KUNEK 11/9, Sitku, MAGBEGOR 16. Cs.: Fegyverneky 2, Czukor 3/3, ERDÉLYIOVÁ 7/3, VARGA A. 15. Edző: Gáspár Dávid.

Kunek és Turner triplájával gyorsan ellépett 6–2-re a beteg Epoupa mellett a fogászati beavatkozáson átesett Brooksot, és a derekát fájlaló Sztankovicsot is nélkülöző Sopron. A kupadöntőn elszenvedett súlyos vereségük után a minimum jobb helytállásban bízó pécsiek – akiktől a válogatott center, Kiss Virág egy ütközés után, két perc elteltével kivált a játékból – Katanics vezérletével tartották a lépést az alapszakaszt már e mérkőzés eredményétől függetlenül megnyerő bajnokkal. A negyed hajrájában Calhoun, majd Olawuyi triplájával nemcsak átvették a vezetést a hazaiak, de négy ponttal el meg is ugrottak. A szakasz hajrájában egyedül Magbegor jelentett veszélyt a PEAC kosarára.

A második negyed elején Erdélyiová büntetőivel egyenlített a Sopron, majd Varga A. zsinórban dobott öt pontjával visszavette a vezetést, sőt egy 7–0-val is is lépett ellenfelétől. A félidő végén Erdélyiová triplát is dobott, a szünetben kilenc ponttal vezetett a Sopron.

A második félidő elején két ausztrál játékosa, Kunek és Magbegor jóvoltából gyorsan 12 pontra nőtt a Sopron előnye, de Calhoun két triplával megfelezte a különbséget. Szűcs is betalált távolról, de hogy ne történjen fordulat, arról Magbegor és Varga gondoskodott. A szakasz hajrájában Czukor hármasával tíz pont fölé nőtt a soproni előny, de a negyed végére a szívós pécsiek 7-re csökkentették hátrányukat.

A negyedik negyed a bátran játszó Olawuyi kosarával kezdődött. A Sopron "megállt" támadásban, negyedbeli első kosarát közel négy és fél perc elteltével dobta Varga. Érezte az esélyt a PEAC, amely a szakasz közepén Calhoun vezérletével egy 7–0-val fordított. A hajrában Magbegor négyből három büntetőt kihagyott. Ötven másodperccel a befejezés előtt Calhoun triplája után öt pontra nőtt a PEAC előnye. Varga egy duplával még felelt, ám a pécsiek négyből két büntetőt értékesítve megnyerték a találkozót.

Gáspár Dávid: - Gratulálok a PEAC csapatának, megdolgozott a sikerért. Bosszantó hogy ilyen fordulat állt be a játékunkban. Minden játékosnak el kell gondolkodnia azon, milyen koncentrációval, erőbedobással hajtja végre a rábízott feladatokat, és milyen szerepet tölt be a csapatban. Sokszor voltunk már ilyen helyzetben, és ez ezért bosszantó. A minket elkísérő szurkolóknak köszönjük a biztatást.