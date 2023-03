60. perc: Kuczora átlövésből betalál. 35-24. Farkas J. is eredményes. 36-24. A mérkőzés vége előtt még Marincsák is gólt szerez. 36-25. Vége a mérkőzésnek.

59. perc: Passzívból a felső lécet találja el Bánfai.

58. perc: Kuczora szerez kapufás gólt. 35-23. Blohm lövését védi Csizmadia, előtte a passzoló győri játékossal szemben azonban Ferenczy szabálytalankodott, amiért két percre kiküldik.

57. perc: Marincsák passza nem jó, ahogy Leynaud indítása sem pontos. Despotovic blokkol jól, de a labda marad a váciaknál.

56. perc: Fodor sem marad gól nélkül. 35-22.

55. perc: Ogonovszky oszt ki gólpassz Blohmnak. 34-22. Kuczora kapu fölé lő.

54. perc: Passzívig támadnak a vendégek, de kapura végül nem tudnak lőni.

53. perc: Marincsák eredményes. 32-22. Győri-Lukács a második gólját lövi. 33-22.

52. perc: Ballai B. ezúttal betalál. 32-21. Pályán Ogonovszky, Farkas J. és Despotovic. Haugsted lövését védi Csizmadia.

51. perc: Belemenés Ballai Borbálánál. Gros ezúttal pontatlanul céloz.

50. perc: Kovács Anikó lövi a vendégek huszadik gólját. 31-20. Blohmtól jön a válasz. 32-20.

49. perc: Gros passza után Blohm eredményes. 31-19.

48. perc: Haugsted kap két percet.

47. perc: Leynaud jön a győri kapuba. Mindjárt egy hétméteresnél kell helyt állnia: Kurucz azonban ezúttal sem hibázik. 30-19.

46. perc: Gros nem áll le. 30-18. Haugted indítása nem jó, de szerencsével a győrieknél marad a labda.

45. perc: Váci gól, Helembai Fanny a szerzője. 29-18.

44. perc: Támadóhiba a győrieknél. Schatzl Natalie szerez gólt lefordulásból. 28-17. Gros hetedszer is betalál. 29-17.

43. perc: Hansen átlövése gólt ér. 28-15. A felső lécről Kurucz lövése a gólvonal mögé pattan. 28-16.

42. perc: Kurucz hétméteresből szerzi a negyedik gólját. 27-15.

41. perc: Hiba csúszik mindkét oldalon a támadásokba.

40. perc: Kovács A. nem talál kaput. Nze Minko már hat gólnál jár. 27-14.

39. perc: Kovács A. megszerzi a második gólját. 26-14. Broch lövését védi Csizmadia.

38. perc: Hansen passza nem jó. Ryu azonban remekül ér vissza, így nem tud lefordulásból gólt szerezni a Vác. Ryu aztán gólt is szerez. 26-13. Utoljára kér időt a vendég együttes.

37. perc: Nze Minko előbb labdát szerez, aztán gólt. 25-13. Fodor szerez labdát.

36. perc: Toft hárítja Ballai B. erős lövését. Győri-Lukács is megszerzi az első gólját. 24-13.

35. perc: Kuczora lövését blokkolják a győriek. Csizmadia védi Nze Minko lövését.

34. perc: Hansen passzolja ki a labdát a pályáról. Schatzl Natalie eredményes egy lefordulás után. 22-13. Broch góllal válaszol a váciak góljára. 23-13.

33. perc: Toft beleér Bánfai Kíra lövésébe, de védeni nem tud. 22-12.

32. perc: Nze Minko passza után Broch tud befordulni. 22-11. Kuczora nem talál kaput. Lépéshiba Ryunél.

31. perc: Hansen avata fel góllal Csizmadia Fannit. 21-11. Toft védi Ballai B. lövését. Fodor kísérlete pontatlannak bizonyul.

A hivatalos nézőszám 1855 fő.

30. perc: Kurucz eredményes. 20-11. Martín időt kér 29 másodperccel a félidő vége előtt. Szabálytalan zárás a győrieknél, ezzel ér véget az első félidő.

29. perc: Győri-Lukács blokkolja Marincsák lövését, aztán Blohm növeli a győri előnyt ismét tízgólosra. 20-10.

28. perc: A Marincsák által kiharcolt büntetőt Kurucz értékesíti. 19-10. Blohm labdát veszít.

27. perc: Újabb váci időkérés. Toft védi Kurucz lövését. Blohm váltja gólra Oftedal remek passzát. 19-9.

26. perc: Marincsák eladja a labdát, de Ryu passza is pontatlannak bizonyul.

25. perc: Lépéshiba a vendégeknél. Blohm most nem hibázik. 18-9.

24. perc: Kovács A. megpattanó lövése a győri kapuban köt ki. 16-9. Blohm kap remek bejátszást, gól a vége. 17-9.

23. perc: Oftedal labdát szerez, de Blohm ziccerénél a kapufa segít a vendégeken.

22. perc: Éles szögből Toftot találja el Diószegi. Hansen lövése pontatlan.

21. perc: Oftedal gólja után időt kér a vendégek szakvezetése. 15-8. Labdát veszít a Vác, gólt szerez Schatzl Nadine. 16-8.

20. perc: Kovács A. lövését védi Toft.

19. perc: Blohm sem marad ma már gól nélkül. 13-7. Kovalcsik góljára Grostól gyorsan jön a válasz. 14-8.

18. perc: Ballai Borbála ejti a labdát hétméteresből a kapufára. Most Oftedal irányít, Ryu a jobbszélső.

17. perc: Talpról talál a kapuba Kurucz Aida. 12-7. Blohm lövését Pásztor Bettina édi.

16. perc: Labdát veszít a Vác. Kuczora rántja le Hugstedet: két perc és hétméteres a váciak büntetése. Gros értékesíti a büntetőt. 12-6.

15. perc: Újabb lefordulás, újabb Nze Minko-gól. 10-6. Kuczora lövi a labdát kapu fölé. Aztán Hugsted is megszerzi az első gólját. 11-6.

14. perc: Ballai Anna lövését Toft védi, aztán Gros növeli a győri előnyt. 9-6.

13. perc: Nze Minko lefordulásból eredményes. 8-6.

12. perc: Broch megszerzi az első gólját. 7-5. Szép gól Kuczorától. 7-6. A kapufáról oldalra megy ki Haugsted lövése.

11. perc: Toft üti ki Kuczora lövését. Nze Minko lövése a felső lécről a gólvonalra vágódik, de nem jut be a kapuba. Diószegi találatával zárkózik egy gólra a Vác. 6-5.

10. perc: Nze Minko lő a jobb alsóba. 6-4.

9. perc: Nze Minko a vonalon belül szaladt át. Belemenés a túloldalon Ferenczynél.

8. perc: Kuczora eredményes újra. 5-3. Újabb győri hiba, a gyors váci támadás végén Ballai B. szerez gólt. 5-4.

7. perc: Labdát veszít az ETO, de gyorsan vissza is kapja, mert Diószegi szabálytalankodik. Nze Minko beálló pozícióból eredményes. 5-2.

6. perc: Ballai B. lövését Toft nem tudja védeni. 4-2.

5. perc: Kuczora ezúttal nem talál be. Gros viszont harmadszor is eredményes. 3-1. Gros sorozata megtörik, hiszen Schatzl Nadine labdát szerez, és góllal zárja le a lefordulást - így már van másik győri gólszerző is. 4-1.

4. perc: Kuczora értékesíti a hétméterest. 1-1. Átlövésgól Grostól. 2-1. Újabb váci hetes jöhet.

3. perc: Gros hétméteresből szerzi meg a meccs első gólját. 1-0. Büntetővel ér véget a másik oldalon is az akció.

2. perc: Nze Minko ellen fújnak támadásban. Aztán Ferenczy lövését is védi Toft.

1. perc: A győri csapatben Gros kezd a kapuban, a két szélső Győri-Lukács és Schatzl Nadine, középen Gros, Broch, Haugsted és Nze Minko. A mérkőzést a fehérben játszó vendégek kezdik, zöldben az Audi ETO. Kuczora lövését Toft hárítja.

Előzetes - A válogatott szünetet követően hazai környezetben folytatódik a magyar bajnoki pontvadászat a győriek számára. Az ellenfél a tabella negyedik helyén álló Praktiker-Vác együttese lesz. A Herbert Gábor vezette alakulattal legutóbb a 4. fordulóban találkoztak Ambros Martín tanítványai, ekkor 28–17-es győri győzelem született Vácon. A mérkőzés legeredményesebb győri játékosa 8 góllal Linn Blohm volt, míg a másik oldalon Kuczora Csenge talált be a legtöbbször, ő öt gólt dobott.