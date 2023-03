Bizonyára a Sopron Basket szurkolói közül is kisgyerekként sokan piszkáltak meg egy-egy ágacskával vagy kis bottal egy hangyabolyt. Figyelve a hatást láthatták: az addig tudatosan, rendben vonuló kis állatkák a piszkálás után elkezdtek összevissza, „fejetlenül” rohangálni apró lábacskáikon. Nos, szerdán egy pontosan ugyanígy fejetlenül, mindenfajta tudatosság nélkül rohangáló Euroliga-címvédő Sopron Basket szenvedett csúfos, megsemmisítő, 31 pontos vereséget az olaszországi Schióban.Emlékezzünk vissza, pár hónapja, a részben kényszerű Sykes–Turner váltás után is volt egy kis káosz a soproniaknál, de egy idő után újra egyenesbe jött a társaság. A mostani, ahhoz képest jóval nagyobb káoszt Határ Bernadett visszatérése és Olivia Epoupa megjelenése idézte elő. Előbbi közel egy év után tért vissza, utóbbi pedig másfél hónapos kihagyás után lépett pályára először a soproniaknál. A kosárlabda két legfontosabb posztján szereplő játékosokról, egy irányítóról és egy centerről beszélünk.

Meggyőződésem, hogy egy topformában lévő Határral és Epoupával a Sopron 25–30 ponttal is jobb, erősebb lehet, mint nélkülük. Csakhogy egyrészt az előbb említett okok miatt egyikük sincs – nem is lehet – csúcsformában, másrészt pedig „színre lépésük” egyelőre több zavart okozott, mint amennyi hasznot hozott a csapatnál, amely jelen pillanatban velük nagyjából annyival gyengébb, mint amennyivel erősebb lehet. Rögtön szögezzük le: nem az ő hibájuk. Ha egy működő rendszerbe két új, meghatározó játékos kerül, akkor nyilván el kell telni némi időnek ahhoz, hogy az új rendszer kialakuljon, összeálljon. Ugorjunk csak vissza az időben majd 11 hónapot.

A tavaly áprilisban Euroligát nyert Sopronhoz képest egyértelműen bedobóposzton érte a legnagyobb érvágás az együttest. Gabby Williams nem érdemtelenül lett a döntő legjobbja. A posztjára szerződtetett Alice Kunek egy a jelenlegi Sopronhoz képest is gyenge lengyel csapatban volt amolyan „zöld lámpás” játékos, akinek mindent szabad volt támadásban, aki első számú „gólvágónak” számított a Gdyniában. Sopronban egy más, „több lábon álló” rendszerbe került be, ahol bármennyire hajt, küzd, nem igazán találja a helyét, erőlködik, görcsösen játszik. Talán ennek is az eredménye, hogy Schióban a lassan, apró léptekkel, de stabilan fejlődő Czukor Dalma kezdett, őt azonban jelenlegi tudása azért Euroliga-szinten még inkább kiegészítő, mint vezérszerepre predesztinálja.

Az igazi, Euroliga-szintű „fogás”, igazolás az ausztrál válogatott center, Magbegor, poszttársa, Sztankovic játéka már „legalább” hullámzó, de ősszel messze elmaradt a várakozástól. S azért Briann January is hiányzik a rotációból, aki amellett, hogy piócaként védekezett, ha nagyon kellett, támadásban is volt benne 10–12 pont. Posztján Epoupa játékát, úgy vélem, úgy a kosárra töréseknél a védelem megbontásakor, mind bizonyos fokig a védekezésben is limitálja mindössze 165 centis magassága.

Száz szónak is egy a vége, Határ visszatérésével és Epou­­­­­­pa színre lépésével a Sopron Basket csapatánál az új, névleg jelentősen erősödő keretben mindenki keresi a helyét, de egyelőre senki nem találja. Ebben a felállásban először otthon kikapott a csapat az akkor a csoport utolsó helyén álló Landes-tól, majd a harmadik negyedben nyújtott, nagyjából öt perc jó játékkal „legyűrte” a jelentősen meggyengült Szekszárdot, s jött a kínos olaszországi fiaskó.

Bizonyos mértékig a szakmai stáb is „sötétben tapogatózik”, Schióban például nem került pályára az a Varga Alíz, aki a válogatott románok elleni Eb-selejtezőjén nyerő emberré lépett elő. Hogy sok nagy csatát megélt, rutinos klasszisok milyen szinten keresik önmagukat, azt az is jól mutatja, hogy Schióban az egész mezőnysor az egyestől a hármas posztig bezárólag legeredményesebb játékosa az Euroliga-szinten újonc Böröndy Vivien volt a maga 6 pontjával...

A megpiszkált hangyabolyban egy idő után azért helyreáll a rend. Ott nincs időtényező. A Sopron Basket csapatánál viszont van. Két hét múlva egy a tavalyi Euroliga-finálé elvesztéséért minden bizonnyal óriási visszavágási vággyal pályára lépő, a csoportkört messze a legjobb 12–2-es mérleggel záró Fenerbahce vár Gáspár Dávid tanítványaira. Addigra kellene helyükre tenni a dolgokat, kialakítani egy új hierarchiát, megtalálni mindenkinek a szerepét a csapatban, közben bajnoki rangadókkal, Magyar Kupa négyes döntővel.

Az Euroliga-negyeddöntőben – főleg a Sopron jelenlegi formáját látva – egyértelműen a Fener az esélyes! Ne feledjük azonban: egyrészt az Euroliga-döntő előtt is ő volt a favorit, másrészt pedig azért ha ebből a keretből a szakvezetés maximumközeli teljesítményt tud kihozni – amelytől egyelőre fényévekre van –, azért minimum megnehezítheti riválisa dolgát.

Gáspár Dávid, a fiatal szakvezető sikerekben igen gazdag pályafutása legnagyobb szakmai kihívása előtt áll.