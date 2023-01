Zalaegeszergi TE–Gyirmt FC Győr 4–2 (2–0)

Zalaegerszeg, felkészülési mérőzés. V.: Gaál.

ZTE: Demjén – Huszti, Mocsi, Csóka, Bedi, Sankovic, Ikoba, Szendrei, Szalay, Gergényi, Manzinga. Vezetőedző: Ricardo Moniz.

Gyirmót, 1 félidő: Rusák – Major, Hudák (Csörgő), Polgár, Hajdú – Kovács M., Vass Á., Nagy P. – Erdei, Simon, Medgyes. 2. félidő: Rusák – Major, Csörgő, Hajdú, Nahirnij – Kovács M., Kovács D., Berki – Mayer, Pethő, Kicsun. Vezetőedző: Csertői Aurél.

Gsz.: Manzinga (16.), Szendrei (23., 62.), Papp Cs. (78.), ill. Pethő (84.), Berki (89.).

Az első negyedóra végén gólt lőtt a hazai csapat, amely gyorsan növelte is előnyét. A szünetig a Gyirmótnak is lett volna lehetősége gólt szereznie, de Medgyes és Simon is hibázott. A második félidőben még két találattal eldöntötte a meccset a ZTE, a vendégek a hajrában előbb egy akciógóllal majd tizenegyesből szépítettek.

Csertői Aurél: – Jó iramú mérkőzést játszottunk a felkészülésben előttünk járó élvonalbeli ellenfelünkkel, amely agresszívabban kezdett. A végén lőttünk két szép gólt, hasznos találkozó volt.