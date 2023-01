A szakmai igazgató, Tamási Zsolt beszámolt a fejleményekről

A várakozástól elmaradva, csupán a hatodik helyről várja a tavaszi folytatást a jelenleg másodosztályban szereplő Gyirmót FC Győr, melynek szakmai igazgatója, Tamási Zsolt egy kis múltidézéssel nyitotta meg az együttes tegnapi, szezon előtti sajtótájékoztatóját.

Picit szeretnék visszatekinteni a bajnokságot megelőző időszakra

– kezdte a szakmai igazgató. – A kiesést követően sok távozónk volt, hiszen az összes külföldi játékos más klubhoz igazolt. Az élvonalbeli csaptunk két meghatározó magyar labdarúgója, Varga Barnabás és Széles Imre is másik csapatban folytatta pályafutását. A tudatos csapatépítés jegyében posztra igazoltunk, kilenc új játékos érkezett hozzánk a nyáron, köztük kettő, a szabályok szerint is fiatalnak számító labdarúgó. Ősszel a hazai szereplésünk okozott csalódást, talán ennek tudható be, hogy a hatodik helyen állunk a tabellán.

Ezzel együtt a céljaink nem változtak. Két évvel ezelőtt már sikerült egy nagyon látványos tavaszt produkálnunk. Persze tudjuk, hogy egy ilyet nem mindig lehet megismételni, de a csapat úgy készült, hogy szeretné most is megmutatni, hogy képes lehet a bravúrra. Télen két új játékost igazoltunk: Madarász Márk hosszabb kitérő után tért vissza, míg Kicsun Jevhenyij a Puskástól érkezik kölcsönbe hozzánk. Egy távozóról tudok beszámolni, közös megegyezéssel szerződést bontottunk Király Patrikkal, aki Dorogra igazol. Mivel két hét még hátra van az átigazolási időszakból kisebb-nagyobb változások még lehetnek a keretben – tette hozzá Tamási Zsolt.