Buducnost-Győri Audi ETO

Figyelem! Időpontváltozás!

Az Audi ETO csapatának repülőgépe vihar miatt nem tudott leszállni Podgoricában. A csapat egy későbbi járattal repül a montenegrói fővárosba, ezért a mérkőzés este hat óra helyett várhatóan este 8 órakor kezdődik.

Előzetes - Szombaton 18 órakor a női Bajnokok Ligájában az Audi-ETO a montenegrói Buducnost otthonában lép pályára. Jelenleg a győriek a B csoport 3. helyén állnak 12 ponttal, míg ellenfelük 9 pontot gyűjtve az 5. pozícióból várja a mérkőzést.

A zöld-fehérek nincsenek a legjobb passzban, hiszen a legutóbbi két mérkőzésüket elveszítették: előbb a Rapid Bucures- ti ellen maradtak alul, majd az NB I rangadóján a Ferencvárostól szenvedtek vereséget. Podgoricában sem vár könnyű feladat Ambros Martín tanítványaira, hiszen több játékos továbbra sem áll a szakvezetés rendelkezésére, bár az mindenképpen jó hír, hogy Jelena Despotovic a szülése után már elkezdte az edzéseket, de nyilván még eltelik egy kis idő a pályára lépéséig. Line Haugstedre is várhatóan januárban számíthat először a spanyol szakvezető.

„Csalódottak vagyunk az elmúlt két meccs miatt. A Rapid elleni idegenbeli találkozón több olyan hiba is előjött, amit szerettünk volna kijavítani a Fradi ellen. Az első félidőben ez szerintem sikerült is, akkor jól védekeztünk, megtaláltuk a helyeket támadásban is, ám szünet után kicsúszott a kezünkből az irányítás. Nincs idő azonban szomorkodni, a Buducnost ellen sosem könnyű játszani, főleg idegenben, de csapatként működve mindent meg kell tennünk azért, hogy győzzünk” – mondta az esélyekkel kapcsolatban Faluvégi Dorottya, a győriek jobbszélsője.