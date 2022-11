A Simple Női Liga 10. fordulójában rangadót rendeztek, az ETO FC Győr az MTK Budapestet fogadta. A zöld-fehér együttes remek játékkal fölényes, 7-1-es győzelmet aratott.

A találkozó előtt azonos pontszámmal várta a kezdést mindkét csapat, az MTK gólkülönbségének köszönhetően állt a tabella 2. helyén, az ETO pedig a harmadikon. A fővárosiak nagy önbizalommal várhatták a kezdő sípszót, ugyanis az első kilenc fordulóban érintetlen maradt a hálójuk. Ők is kezdték jobban a meccset, már a 4. percben előnybe jutottak egy véleményes találattal, ám ez csapatunkat nem törte meg, és gyorsan sikerült egyenlíteni, majd megfordítani az állást. Végül magabiztos ETO-győzelem született, az eddig remeklő MTK-védelem hétszer is kapitulált a mérkőzésen. A nagy különbségű győzelemhez tevékenyen hozzájárult a győri Herczeg Andrea, aki amellett, hogy a hálóba is betalált, végig veszélyesen futballozott.

- Úgy éreztem, hogy mindenki átérezte a mérkőzés fontosságát, és ennek megfelelő motiváltsággal léptünk a pályára, aminek meg is lett az eredménye – kezdte Herczeg Andrea a klub honlapján. - Büszke vagyok a csapatomra, hiszen annak ellenére, hogy az első gólt az ellenfél szerezte, nem hatott ki a játékunkra és a hozzáállásunkra sem, végig mi uraltuk a játékot. Külön öröm számomra, hogy góllal és gólpasszal tudtam segíteni ebben a remek győzelemben.