Az elmúlt idényben Magyar Kupát nyert és bajnoki ezüstérmet szerzett az ETO FC Győr NB I-es csapata, amely az őszi szezonban is folytatta remek szereplését, hiszen az FTC mögött a finálét jelentő második helyen tanyázik a pontvadászatban.A női Simple Liga története során először, akárcsak a férfi élvonal, tizenkét csapattal kezdte meg a bajnokságot. Az ETO együttesében nyáron jelentős változások történtek, ám a célok nem módosultak, az élmezőnyben maradást tűzte zászlajára Dörnyei Balázs vezetőedző gárdája. A győri csapat végül 12 mérkőzésen 10 győzelemmel, 1 döntetlennel, 1 vereséggel 31 pontot gyűjtött, és 54–9-es gólkülönbséggel zárt. A megszerzett gólokon tizenegy játékos osztozott, közülük is kiemelkedett Tiffany Cameron (11 gól) és Herczeg Andrea (10 gól).

A bajnoki mérkőzések közül fájó lehet a Puskás Akadémia elleni hazai döntetlen, valamint a Ferencvárostól elszenvedett vereség, amit viszont külső körülmények is befolyásoltak. A tíz remek győzelemből kiemelkedik a nagy vetélytárs MTK elleni 7–1-es siker, amely alkalommal kiemelkedően futballoztak a hölgyek.

Büszkék lehetnek még a klub háza táján arra is, hogy a felnőtt- és az utánpótlás-válogatottakban egyaránt több játékosuk is folyamatosan képviseli a győri színeket.

Az ETO FC női csapatára egyébként még vár egy nagy feladat, hiszen szombaton Budapesten az MTK ellen lép pályára kupamérkőzésen, amelyen a tét a legjobb nyolc közé jutás.

– A csúcsra felérni nem könnyű, de ott maradni még nehezebb – mondta Horváth Cs. Attila, az ETO FC női szakágvezetője. – Nagy utat jártunk be az elmúlt másfél évben, s kevesen hittek abban, hogy az utolsókból is lehetünk elsők. Nemcsak álmodoztunk, de tettünk is azért, hogy az álmok megvalósuljanak. Sok-sok munka áll mögöttünk és persze előttünk is. Tudjuk, van még feljebb. Rajtunk nem fog múlni, most megalapoztuk, hogy májusban akár a bajnoki címért, a Bajnokok Ligája-részvételért küzdhessünk, ehhez azonban további összefogásra lenne szükség. Ezúton is megköszönöm a klub, a város és a szponzoraink támogatását, az eredmények szerint éltünk vele, s azt gondolom, ez a csapat megérdemelné, hogy lehetőséget kapjon a legnagyobb célok elérésére is.