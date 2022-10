A "We are the champions" című kötet pénteki bemutatóján Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár elsőként Török Zoltán soproni ügyvezetőt idézte köszöntőjében, mondván, ez a diadal kiváló példa mindazoknak, akik hisznek a közösség erejében.

"Harminc éve született egy álom, amelyet elindítottál a megvalósulás útján, és sosem veszítetted el a fókuszt" - szólt az ügyvezetőhöz az államtitkár. "Sok alázatra, tettrekészségre és céltudatosságra volt szükséged, de most a tiéd Európa legjobb csapata. Irány a címvédés!" - tette hozzá. Szalay Ferenc, a szövetség (MKOSZ) elnöke házigazdaként üdvözölte a megjelenteket az MKOSZ budaörsi székházában, közölve, jóleső érzés, hogy a kosárlabda első számú központja ad otthont a könyvbemutatónak.

"Sopron két Euroliga Final Fourt rendezett, de sokkal jobb volt a saját otthonukban megverni a törököket" - utalt arra, hogy az isztambuli négyes döntőben a soproniak 60-55-re legyőzték a házigazda Fenerbahcét a fináléban. "Ennek a sikernek az az üzenete, hogy megéri dolgozni, és kemény munkával ez a csapat odaért az európai elitbe. Menjetek tovább!" - üzente Gáspár Dávid vezetőedzőnek és együttesének.

Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) elnöke kiemelte, a szervezet a Nagy Béla-program révén örömmel járult hozzá a 206 képet tartalmazó kiadvány megszületéséhez. "Ha lenne a könyvkiadásban Euroliga, ez a kötet megnyerné azt" - jelentette ki. Lantos Gábor szerző, aki az előző idényben mindössze egy soproni Euroliga-meccset hagyott ki, méltatta azt a küzdelmet, amelyet Török Zoltán folytatott a klubházban és a magánéletében is.

"Négy éve üresen maradt a széked a Riga elleni mérkőzésen, és mint kiderült, nagy csatát kezdtél el akkor. A legfontosabb, hogy most nem üres a széked" - fogalmazott Lantos Gábor. Az április végén 15. bajnoki címét begyűjtő klub első embere, Török Zoltán megmutatta a könyv elején és végén található belső borítót, amelyen a 2018-as soproni Final Four, illetve idén áprilisban az isztambuli csarnok látható.

"Négy éve azt hittem, hogy akkor a négyes döntővel felértünk a Mount Everestre, de most már tudom, hogy ez az idén következett be. Sopronban korábban is voltak remek játékosok és kiváló csapat, de most az a gárda ért a csúcsra, amelyik a legjobban megérdemelte" - jelentett ki az ügyvezető.