– Sikerült a nyári szünetben pár hetet futball nélkül töltenie, kicsit kikapcsolódnia? – kérdeztük a Gyirmót rutinos szakvezetőjét, Csertői Aurélt. – Szerencsére nem volt azért annyira rövid a szünet, így nekem is sikerült kipihennem magam, s ahogy remélem, a többiek csapatból, én is feltöltődve vártam a felkészülést, s várom már a bajnokságot.

– Alaposan átalakult az együttes kerete, volt idő egy, a másodosztályban ütőképes gárdát kialakítani?

– Volt. Hat hét az rengeteg, mondhatnám extra mennyiségű idő. A tervezett ritmusban tudunk készülni, s bár azt mondják, az eredmény ebben az időszakban nem számít, azért szerintem valahol mégis fontos. A felkészülés alatt csupán egy vereségünk volt, egy első osztályú csapattól a Mezőkövesdtől, ami szerintem belefér. Összességében, amit szerettünk volna, el tudtuk végezni, elkerültek a sérülések bennünket és a srácok is jó munkát végeztek.

– Távoztak a légiósok, ami érthető, de magyar játékosok is. Széles Imrét, Varga Barnabást élvonalbeli csapatok vitték. Nem sajnálja a távozásukat?

– Mivel a külföldi a játékosok szerepeltetéséről a másodosztályban lemondtunk, egyértelmű volt, hogy velük már nem számolhatunk az előttünk álló bajnokságban. Nyilván minden jó játékost, aki távozik tőlünk, sajnáljuk, sajnálom, de megpróbáltuk pótolni őket. Velük egyelőre a másodosztályra készülünk.

– Talán a korábbi csapat minőségét mutatja, hogy gyorsan „elkeltek” a távozók.

– Ez így van, de ahogy említettem, az új igazolások remélhetőleg pótolni tudják őket, s hasonló minőséget képvisel majd ez az együttes is, csak most a második vonalban.

– A mostani inkább egy, a ki- esés miatt csalódott, vagy a bizonyítás szándékával készülő gárda?

– Egyértelműen utóbbi. Nem most kerültem Gyirmótra, sikerült már a feljutást kiharcolni. A motiváció adott mindannyiunk számára, s ha ez nem így lenne, akkor nagy bajok lennének.

– Erősnek tűnik a másodosztály mezőnye, tele volt élvonalbeli csapatokkal. Kik lehetnek a közvetlen riválisok?



Azt gondolom, hogy mivel elég kevés a csapat az élvonalban, sok NB I-es szintű labdarúgó játszik az NB II-ben. Ezáltal a másodosztály folyamatosan erősödik. Azt látom, több másodosztályú riválisunk is erősödött, s próbál igazolni az NB I-ből olyan futballistákat, akik a magasabb osztályban kevesebb játéklehetőséghez jutottak. Úgy gondolom, öt-hat csapat van most az NB II-es mezőnyben, amely az érmekért küzdhet. Ebben természetesen benne van a Gyirmót is.



– Mivel lenne elégedett a bajnokság után?

– Azzal, hogy én mivel vagyok vagy leszek elégedett, meg hogy mi a realitás, az néha két különböző dolog. Egyértelmű, hogy elégedett lennék, ha a csapat az idény végén felkerülne az NB I-be. Persze tudjuk, ez sok mindenen múlhat, s nem lesz egyszerű feladat. Ami biztos, mindent meg kell tennünk, s ha rajtam múlik, mindent meg is teszünk az eredményes szereplésért.

Nyári játékosmozgás a Gyirmót FC Győrnél

Érkezők: Nahirnij Artem (Puskás Akadémia), Soltész Dominik (Bp. Honvéd), Kovács Milán (Vasas), Helembai Márk (MTK), Pethő Bence (Paksi FC), Polgár Kristóf (DVTK).Távozók: Denisz Bezborodko (még klub nélkül), Matej Cvetanoszki (FK Partizani), Cornel Ene (még klub nélkül), Frane Ikic (Veelz Mostar ), Florent Hasani (KF Tirana), Karacs Dániel (Csákvár), Vladiszlav Klimovich (Nea Szalamina), Radics Márton (Puskás Akadémia), Széles Imre (Kisvárda), Gino van Kessel (még klub nélkül, Varga Barnabás (Paksi FC), Denis Ventura (Sigma Olomuc), Zeke Márió (Kecskemét).