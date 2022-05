Varga László együttesében két játékos is bemutatkozott ezen a meccsen: a 20 éves kapus Bénes Krisztián, és a 18 éves Buglyó Botond is először játszhatott az első csapatban, ráadásul mindketten a kezdőben kaptak helyet.

Végh Bence eltiltás miatt hiányzott, Szalka és Czingráber pedig nem utazott el az utolsó bajnokira.

A 29. percben Horváth Kevin bal oldali beadását Boros 6 méterről, kapás lőtte a hálóba. Az MTE támadója 27 találattal a második helyen végzett a góllövőlistán. 0-1. Öt perc múlva Horváth Kevin centerezését Nagy Zoárd továbbította a kapuba. 0-2. A 40. percben egy szögletet Debreceni fejelt a hálóba. 0-3. Az 57. percben egy kiugratás után Szegő a kapus mellett is elhúzta a labdát és a kapuba passzolt. 0-4. A 68. percben Szinay révén megszerezte a becsületgólt az Andráshida. 1-4. Öt perccel később Szegő cselezte be magát a tizenhatoson belülre, majd ballal a hosszú sarokba lőtt. 1-5. A 82. percben a születésnapos D’Urso kanalazott vissza egy szögletet, amit Nagy Zoárd passzolt az üres kapuba. 1-6.

Az MTE a szezon utolsó mérkőzésén is fölényesen győzött, még úgy is, hogy az óváriak Boros és Szegő révén két tizenegyest is kihagytak. A Credobus Mosonmagyaróvár zsinórban aratott tizenharmadik győzelemnek köszönhetően 30 veretlen bajnokival, és 100 ponttal zárt az NB III Nyugati csoportjában, így a következő idényben már a másodosztályban bizonyíthat.

Tarr Andráshida SC – Credobus Mosonmagyaróvár 1-6 (0-3)

Andráshida, 150 néző

V.: Maml

Andráshida: Kálovits – Czotter, Szinay (Nagy-Palócz, 69.), Bakó (Fekete, 69.), Temlén, Pataky (Szabó B., 80.), Dömötörfy, Szabó M., Fábián (Ábrahám, 48.), Karóczkai, Czafit (Zsuppán F., 80.). Vezetőedző: Dobos Sándor

Credobus Mosonmagyaróvár: Bénes – Bokor (Gáncs, 46.), Debreceni, Deák, Simita, D’Urso, Buglyó (Tóth L., 46.), Horváth K., Illés (Tóth M., 46.), Boros G. (Szegő, 50.), Nagy Z. Vezetőedző: Varga László

Gsz.: Szinay (68.), ill., Boros G. (29.), Nagy Z. (34., 82.), Debreceni (40.), Szegő (57., 73.)

Varga László: - Büszke vagyok a csapatra, és a megszerzett 100 pontra. Azt gondolom, hogy maximális teljesítményt nyújtottunk, és végül komoly előnnyel, teljesen megérdemelten lettünk bajnokok. Most egy picit fújunk, de aztán készülünk az új kihívásokra és az NB II-re.