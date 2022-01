Túl van a téli felkészülésen az ETO FC NB II-es labdarúgócsapata, és vasárnap 13 órakor már bajnoki mérkőzésen fogadja a Szombathelyi Haladás gárdáját, ahol cél természetesen a három pont itthon tartása. Hannich Péter sportigazgató nagy figyelemmel kísérte a csapat munkáját, amivel elégedett volt, és továbbra is folyik a keret megerősítése. A sportigazgató néhány fontos témában adott választ.

Érkezők:

- Hivatalosan még nincs friss igazolás, de a támadó szekcióba szeretnénk szerződtetni két játékost, akikkel folyamatosan tárgyalunk.

Távozók:

- Tony-Markos Kanalos a nyárig kölcsönben egy román csapathoz került, Vasyl Vashkeba állampolgársági problémák miatt nem tudott a klubnál maradni, míg Kulcsár Kornél megfelelő ajánlat esetén, szabadon távozhat.

Sérültek:

- A hosszú ideje maródi Barna Szabolcs mellett, Lipták Zoltán sem állhat a szakmai stáb rendelkezésére, a rutinos védő térdsérüléssel küzd. Rajtuk kívül Vincze Ádám és Tuboly Máté megfázással bajlódtak, de már mindketten egészségesek.

Fiatal játékosok:

- Az NB II-es és NB III-as csapataink felkészülési mérkőzésein több fiatal játékost nézett meg Klausz László vezetőedző. Szerencsére sok tehetséges játékosunk van, Tullner Péter, Tóth Rajmund, Deákovits Richárd, Mitring Zsombor (mind 2004), Klausz Milán (2005) és Vidnyánszky Mátyás (2006) a következő fél szezonban már felnőtt bajnokságban fog szerepelni.

Célkitűzés:

- A jelenlegi hatodik helyezésünknél semmiképpen nem szeretnék alább adni, sőt reményeik szerint, a lehető legközelebb kerülnénk a feljutó pozíciókhoz.

Sok kérdés keringett a nemrégiben Szlovákiában, a DAC-nál készülő Vitális Milánnal kapcsolatban…

- A fiatal játékosnak ez elmúlt fél esztendő volt, amikor folyamatosan az NB II-es csapatban játszott. Először mint fiatal, hisz egy 2002-es születésűnek mindig a pályán kell lenni, aztán fokozatos fejlődésének köszönhetően az őszi szezon végére már elmondhattuk, hogy a csapat meghatározó tagjává vált. Télen több érdeklődő is volt a játékos iránt, akinek 2023. június 30-ig élő szerződése van a klubbal. Január közepén négy napra a szlovák első osztályban szereplő Dunaszerdahely csapatának edzésein vett részt, és rövid játék lehetőséget is kapott az FTC elleni előkészületi mérkőzésen. Reményeink szerint a bajnokság tavaszi szezonjában is az ETO zöld-fehér mezében fog szerepelni.