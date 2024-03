"Pataki András, a darab rendezője a Covid idején kért fel, hogy írjak zenét a készülő darabhoz. Az akkori szürreális időkben, ahogy belemélyedtem a szövegkönyvbe, felerősödtek bennem azok a gondolatok, hogy nem az anyagiak hajszolása, a kapzsiság, a telhetetlenség visz minket előre, hanem a türelem, a szeretet" - mondta Szarka Gyula a lemezt bemutató hétfői budapesti sajtótájékoztatón.

Hangsúlyozta, nem szomorú, drámai történetről van szó, a színdarab és a dalszövegek a szeretetről, a nyitottságról, az öröm szólnak. Kitért arra, hogy a zene írásakor sok orgonát használt, amely a 13. században, Assisi Szent Ferenc korában is jellemző hangszer volt, de a mai korhoz is kapcsolódik - számolt be az MTI.

Katona Imre arról beszélt, hogy több mint harminc évig dolgozott a darabon, a munka még a rendszerváltás előtt, olaszországi emigrációja idején kezdődött.

"Véletlenül tévedtem Assisibe, ahol csodálatos táj fogadott. Szent Ferenc végtelenül szerette a teremtett világot, ezt tükrözi a Naphimnusz néven ismert költeménye is: a zsoltárt, amely az Úr teremtményeiről szól, rögtön elkezdtem lefordítani".

Mint elhangzott, a megzenésített Naphimnusz az Isten komédiása című előadásnak is része lett, és a CD-re is felkerült.

Pataki András a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a darabot 2026 januárjában az Újszínházban új rendezésben, új szereplőgárdával ismét közönség elé viszik, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából.

A darabban és a lemezen is szereplő Horányi László színművész, az Esztergomi Várszínház igazgatója azt emelte ki, hogy az Isten komédiása hiánypótló előadás volt, amely olyan értékeket tárt a közönség elé, amelyeket nem szabad elveszni hagyni.

Katona Imre darabja a legrégibb dokumentumok alapján, a kortársak által rögzített életrajzok nyomán jeleníti meg Assisi Szent Ferenc egyedülálló történetét. Az életrajzi elemek mellett bemutatja, mi zajlik a főhős lelkében, képzeletében. A szerző filmszerű képekben meséli el a történetet, a tanúságtétel teljességét tárja a néző elé.

A CD-n a Soproni Petőfi Színház és az Esztergomi Várszínház közös koprodukciójában bemutatott Isten komédiása előadásból Papp Attila, Kósa Zsolt és Horányi László is énekel, mellettük Csiba Júlia népdalénekes, a zenét Szarka Gyula, Farnbauer Péter és Szokolay Dongó Balázs adja elő.