A szavazás eredménye

A 2023-as év végén megtartott szavazáson Fekete-Kovács Kornél gyűjtötte be a legtöbb első helyezést, szám szerint négyet. Tálas Áron lemezével és zongoristaként is vezeti a listát. Rajtuk kívül Berki Tamás, Pocsai Kriszta, Majercsik Lili, Oláh Krisztián, Oláh Tzumo Árpád, László Attila, Fonay Tibor, Dés László, Tony Lakatos, Zana Zoltán, Schreck Ferenc, Borbély Mihály, Lantos Zoltán, Dresch Mihály, Csízi László, Horváth Kornél, Lukács Miklós kapta saját területén a legtöbb voksot. Idén a zenekarokat kétfelé bontottuk, az oktettnél kisebbre és a nonettnél nagyobbra, ahol az első kategóriában idén is a László Attila Fusion Circus került ki győztesként, a másodikban pedig a Modern Art Orchestra. Új kategóriaként szerepelt a jazzlegendák vagyis azok a nagyjaink, akik már nincsenek velünk. A közönség Fábián Juli, míg a szerkesztőség Szakcsi Lakatos Béla nevét örökítette meg ezen az évente egy-egy néhai jazz óriással bővülő listán.