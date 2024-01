A háromoldalú megállapodást a Nemzeti Színház vezérigazgatója Vidnyánszky Attila, a Színház- és Filmművészeti Egyetem rektora Sepsi Enikő valamint a Soproni Egyetem rektora Prof. Dr. Fábián Attila írta alá a fővárosi teátrumban. Az együttműködés lehetőséget biztosít az SZFE hallgatóinak, hogy a Soproni Egyetem kulturális tereiben, a Ligneum Látogatóközpontban és az Erdészeti Múzeum impozáns udvarán mutassák be tudásukat. A megállapodás nyitányaként 2024 márciusában Molnár Ferenc vígjátéka: az Egy, kettő, három - Ibolya kerül bemutatásra, amely a nemzet színészének Bordrogi Gyulának és Schell Ádámnak köszönhetően ígér feledhetetlen pillanatokat, de annak színpadra vitelében a Színház- és Filmművészeti Egyetem színinövendékei is részt vesznek - olvasható a Soproni Egyetem honlapján.

Az aláírást követően, Prof. Dr Fábián Attila rektor elmondta:

„ A Soproni Egyetem elhivatottsága és küldetése, hogy a nálunk tanuló diákok saját szakmájuk mellett a magyar és az egyetemes kultúrával, a magyar színházi játszás értékeivel egyaránt megismerkedjenek. A most megkötött szerződés erre garancia, de reménykedünk abban is, hogy a Nemzeti Színház művészei is sokszor ellátogatnak Sopronba értéket teremteni, értéket meríteni. Az SZFE tanárai és diákja pedig művészhallgatóinkkal akár a nyári alkotótáborban, közös művészeti alkotások létrehozásában is egymásra találhatnak, amely eredményeként akár egy közös projekthét keretében értékes, egyedi, kreatív alkotások is megszülethetnek.”

Az elmúlt hónapok során a Palotaszínház előadássorozatának keretében több emlékezetes előadást is láthatott az Esterházy Palota – Erdészeti Múzeum közönsége, a megújult Ligneum látogatóközpont pedig számos emlékeztetés kulturális eseménynek adott teret. A tervezett produkciók megvalósulása számos kihívással is jár, amelyekről Tóth Kázmér a múzeum igazgatója, díszlettervező a következőképpen vélekedett:

„Az első nyitó előadásra, a Ligneum látogatóközpontba egy nagyobb színpadot építünk fel, ehhez a produkcióhoz a Nemzeti Színház fogja biztosítani a speciális technikai követelményeket, de a későbbiek folyamán a játszóhelyeken hangban, fényben és színpadban olyan fejlesztést szeretnénk végrehajtani, amelyek folyamatosan lehetővé teszik a színvonalas színházi produkciók lebonyolítását. Az Erdészeti Múzeumban természetesen már készülünk a nyári időszakra, tervezzük a Dériné bérlet folytatását, amelynek programját már egyeztetjük, de izgalommal várjuk a háromoldalú megállapodás eredményeként Sopronba érkező előadásokat is.

A Színház és az Egyetemek a jövőben együttműködnek közös képzések létrehozásában, oktatócserék, közös érdek alapján benyújtható pályázatok és kulturális rendezvények megszervezésében is.