Az egyszintes barokk kastély az 1750-es években épült, kialakítása során felhasználták az egykor a helyén álló majorsági épület alapfalait is. A kastély földszinti teremsora, lépcsőháza és emeleti nagyterme máig őrzi eredeti, barokk formáját. Az épület keleti szárnyában kápolnát, a nyugatiban színháztermet hoztak létre. Nagyjából erre az időszakra tehető a kastély előtti park kialakítása is, amelyet a korszak legjelentősebb főúri kertjei között tartottak számon. Széchenyi István külföldön szerzett tapasztalatainak szellemében mintagazdaságot hozott létre. A kastély egyes részeinek átépítésére és korszerűsítésére Hild Ferdinánd soproni építészt kérte fel 1834-ben. A főépület mellé mindkét oldalon egy-egy derékszögben csatlakozó szárnyat emeltetett, ahonnan a külföldi utazások során megismert technikai vívmányok, a fürdőszoba és a vízöblítéses illemhely sem maradhatott el. Ekkor vezették be a gázvilágítást is. A gróf az épület nyugati szárnyrészében alakította ki saját lakrészét, itt helyezte el könyvtárát és dolgozószobáját.

A megújult kiállítás bemutatja gróf Széchenyi Istvánt, mint államférfit és mint magánembert is. Család története és Széchenyi István életműve és otthona egyaránt megjelenik a kastély tereiben. A két téma eltérő világát kettő különböző hangulatú kiállítási arculat tükrözi, megtartva az egységes vezérfonalat, amely a teljes kiállításon és az egész kastélyegyüttesen végigvonul, mindezt izgalmas, interaktív elemek bevonásával.

- Külön öröm, hogy a megújult kastélyt gróf Széchenyi István leszármazottjainak körében adhatjuk át. A Magyarország nyugati kapujában található Nagycenk történelme szorosan egybefonódik a Széchenyi családdal, különösképpen Széchenyi Istvánéval, aki egy valódi innovátor volt. Tudását, világlátását, vagyonát a maga szolgálatába állította. Felbecsülhetetlen azt a szellemi örökség, amit mind a mai napig becsben tartunk - mondta Oláh Zsanett. - A nemzeti emlékhely kialakításával célunk, örök emléket állítani a gróf előtt, s bemutatni az eszmeiségét a mai kornak megfelelő, modern kivitelezésben - fűzte hozzá az ügyvezető.

Az átadó ünnepségen Barcza Attila beszédében kiemelte, ma is időszerű gróf Széchenyi István korszak formáló eszméi, tevékenysége és mindaz, amit örökségül adott nemzetünknek. - Széchenyi István a magyar közéleti és politikai élet egyik legjelentősebb alakja. Nagycenk különlegesen fontos, hiszen Széchenyi falujában vagyunk, s lépten nyomon megtaláljuk az ő keze nyomát. A Széchenyi örökség megőrzésében 2010 jelentette a fordulatot, amikor a kormány úgy döntött, hogy megőrzi hazánk kiemelkedő személyiségének hagyatékát. A cél, hogy minden iskolás korú tanuló mielőtt leérettségizik megismerje Széchenyi örökségét. Úgy gondolom, hogy a több milliárd forintos felújítás jelzi a kormányzat szándékát és elkötelezettségét a Széchenyi örökség iránt - mondta az országgyűlési képviselő.