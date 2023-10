A műfaj közel áll az alkotó egyéniségéhez, amit fotókkal mutat be a látogatóknak. Raáb Zoltán számára a rock örök és elpusztíthatatlan. Eddig már több mint száz egyéni kiállítása volt megyeszerte, a hazai jazz-, a blues- és a rock- legendáknak is emléket állít koncerteken készített fotóival. Ezekből is elkészült már egy-egy bemutatásra való anyag. A fotós célja az, hogy minél többen megismerjék a zenét, a különböző stílusokat és a műfajok nagyjait. A Szóljon a rock című kiállítás 40 évet ölel át, a ’70 évektől napjainkig, az Omegától a tatai feltörekvő Quack zenekarig.

„Túl a száz kiállításon, eszem ágában sincs abbahagyni” – mondja Raáb Zoltán fotográfus. Fotók: Kiss T. józsef

Raáb Zoltán fotográfusként jelen van a térség közéletében. Szinte nincs zenekar, akiket ne örökített volna meg kamerájával. Sorolni is nehéz lenne az Omegától a Hobón át a P. Mobilig vagy a Beatricéig. Több kiállítása volt Esztergomban és Tatabányán klubokban, művelődési házakban. Hihetetlen szorgalommal, kitartással fényképezte a bandákat és képezte magát mindig tovább.

Fotózni gyerekkorában kezdett, az első együttes, amelyet lencsevégre kapott, az Olimpia zenekar volt A Közművelődés Házában. Az első kiállítása is itt volt. 2009-ben alapították meg a Tatabánya Óvárosi Alkotó Csoportot. Családjával Tatabányán él, és amerre jár, mindenütt készíti a felvételeket. Erdélybe szinte „hazajár”. Kiállításaiban a tájak, portrék, események is visszaköszönnek.

A tárlat november végéig látogatható a Kertvárosi Bányász Művelődési Otthon nyitvatartási idejében.

A Kertvárosi Bányász Művelődési Otthonban nyílt kiállítás az intézmény nyitvatartási idejében látogatható, november végéig. A tárlatot méltatta és a kiállítást megnyitotta Veér Károly újságíró, közreműködött a Makeshift duó: Hadobás Zorka és Diószegi Orsolya. Köszöntötte a vendégeket Pákai Ernő, a művelődési otthon vezetője, aki mint régi harcostársat, barátot mutatta be Raáb Zoltánt.