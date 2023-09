– A küzdeni tudása, az akarat ereje, a hazaszeretete, ahogy elindult Burgból, hogy hazaérjen Magyarországra és azok a versek, amelyeket az úton írt. Azt gondolom, hogy ezekből a versekből a fiatalok is erőt tudnak meríteni. Nagy szüksége van ennek a mai Magyarországnak és a világnak Radnóti Miklósra, az ő szerénységére, csendességére. Személye és versei nemcsak az örökkévalóságnak szólnak.Nyolcvan év múltán is megérintik, megszólítják a mai diákokat is. Sorstragédiájába bele tudják magukat képzelni, együtt tudnak érezni vele – szögezte le Péter, aki, mint megtudtuk, tovább folytatja szervező munkáját.

– A Radnóti emlékmenet folytatásaként idén először szerveztük meg Hatvanban az Első Radnóti Emléknapot az ottani diákokkal. Megnéztük a hatvani cukorgyárat, ahol a költő a munkaszolgálatot töltötte. Ezen az eseményen felbuzdulva jövőre szeretnénk megszervezni ezt Szegeden és Mohácson is. Bízom benne, hogy az évek múltával egyik helyről elmennek a másikra az emberek ezekre az eseményekre, meglátogatják egymást a diákok, ezáltal megismerik egymást és az országot is.De azt kiszeretném emelni, hogy Radnóti személyén kívül a pedagógusoknak is köszönhető a rendezvény sikere. Szombaton, a szabad napjukon eljönnek a diákjaikkal ide Győrbe Sárospatakról, Nyíregyházáról, Balassagyarmatról, Békéscsabáról, Kisvárdáról. Mindenki hozzátesz egy kicsit és ezzel lesz kerek a történet – mondta Tóth Péter Lóránt.

Gimnazistaként járt először az emléktúrán a békéscsabai Kovács Ákos, aki most már a Corvinuson nemzeti kapcsolatok szakon tanul. Ő is megerősíti Péter szavait.

– Most harmadik éve veszek részt az eseményen. Először a középiskolámmal jártam itt és nagyon megérintett, így azóta visszajárok. Olvasó és versszerető emberként azt gondolom, itt van a helyem. Radnótit szerintem sokan olvasunk és nagyon sokan ismerik a verseit, amelyek szerintem örök érvényűek, főleg a Bori noteszből valók. Szerintem a versolvasásnak, a szépirodalomnak reneszánsza van, emészthető, befogadható a mai világban is. Egyre többen ismerik fel az olvasás jótékony hatásait, de nem mindegy, mit olvasunk. Azt tudnám tanácsolni, hogy olyan műveket olvassunk, amelyekben olyan örök érvényű tartalom és mondanivaló van, ami mindenki számára igaz lehet. A másik tanácsom pedig, hogy olyan műveket olvassunk, amelyek a szívünknek kedvesek – tanácsolta Ákos.

– Tisztelt emlékezők! Nem csak egy költőre, a magyar irodalomtörténet kiemelkedő alakjára emlékezünk ma, hanem egy mindössze harmincöt évet élt, sorsa által a matuzsálemek bölcsességével felruházott fiatalemberre, aki örök érvényű példát ad nekünk ebből, hogy a legnehezebb, leginkább embert próbáló helyzetekben mi az, ami igazán fontos, és aki egyértelmű tanú bizonyságot szolgáltat számunkra arról is, hogy az emberi gonoszság létet fenyegetőmegnyilvánulásaival szemben a család, az otthon, és a választott hivatás iránti mély és elszakíthatatlan kötelék az, ami védelmet biztosíthat számunkra – emlékeztetett a fiatalokhoz szóló beszédében Rigó Balázs Radnóti díjas versmondó az indulás előtt.

Szabó Zsoltot, Abda polgármesterét is a gyülekező fiatalok között láttuk.

Falunkban a költő halálának évfordulóján tartunk megemlékezést. Amióta Tóth Péter Lóránt megszervezi a zarándoklatot, egy új elemmel gazdagodtunk, minden kezdeményezést szívesen fogadunk, melléállunk

– jelentette ki a polgármester.