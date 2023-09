– A városunkban már hagyománnyá érett ez a képzőművészeti, alkotói rendezvény. Keresztmetszet, mely által kisebb régiónk szellemi bensője, intellektusa nyílik meg számunkra. Ebből kapunk egy szeletet – ezt mondta a tárlatról köszöntőjében Staár Katalin, a társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke.

Ezúttal 73 műalkotó 133 műtárggyal jelentkezett a tárlatra. A Mile Tóth Judit ékszertervező, Sipeki Zoltán főrestau­rátor-festőművész és Borbély Máté szobrászművész alkotta zsűri ezek közül 69 alkotást választott ki 64 képzőművésztől. A tárlatra jelentkeztek a Mosonmagyaróvári Fotóegyesülettől és az Art Flexum Nemzetközi Művészteleptől is, ugyanakkor számos képzőművész is adott be művet, akik rendszeresen kiállítanak a Fehér Ló Közösségi Házban.

Czuppon Tamás, Staár Katalin és Juhász Bálint köszöntötte az egybegyűlteket.

Fotó: Kerekes istván

Az ítészek szigorú szempontokat követtek, ugyanakkor válogatásukkal vegyes képet kaphatunk a régió kortárs művészeti spektrumáról. Az absztrakt és a nonfiguratív művészek mellett büszkén jelen vannak a figuratív képzőművészek is.

A kiállítást Juhász Bálint művészettörténész, a Hansági Múzeum Képző- és Iparművészeti Gyűjteményének kurátora nyitotta meg, visszatekintve a kezdetekre. A szakember külön szólt a kiállított alkotásokról is. Czuppon Tamás múzeumigazgató megköszönte, hogy idén rekordszámú nevezés érkezett.