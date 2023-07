A soproni Széchenyi István Városi Könyvtár a nyári szezon alatt is igyekszik színes programokkal kedveskedni az olvasóknak. Tavaly például a Zöld Kezek Egyesület és a Soproni Egyetem közreműködésével, valamit a soproni Széchenyi-gimnázium önkénteseinek segítségével kialakítottak egy növényekben gazdag ligetet, ahol az olvasók kedvükre időzhetnek a kikölcsönzött könyvekkel. Az olvasósarok, ami azóta is nagy népszerűségnek örvend, egy nagy összefogás eredménye volt.

A tágas udvaron a Széchenyi István Városi Könyvtár most egy új rendezvénysorozatot indít a nyár hátralevő részében, ahol az érdeklődők négy előadóval ismerkedhetnek meg. A Zenés udvar című programsorozat keretében amatőr zenészeket mutatnak be. Elsőként augusztus 3-án 17 órától G.É.Z.U. mutatkozik be gitár- és énekprodukciójával. Augusztus 17-én a Melanzs zenél jazz, pop és rock stílusban. Augusztus 24-én a Crazy Daisy Jug Band szórakoztatja a közönséget autentikus blues- és countrydallamokkal. A rendezvénysorozat szeptember 8-án zárul, amikor a Semmi alternatív rock stílusával várják a könyvtár látogatóit.