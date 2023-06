Varga Gábor soproni jazz-zongorista Polgár Éva és Borbély László zongoraművészekkel közösen november végén az Egyesült Államok meghatározó koncerthelyszínein, a Los Angeles-i Zipper Hallban, a New York-i Carnegie Hallban és a washingtoni Kennedy Centerben adott hangversenyt. A három zongoraművész a tengerentúlon is bizonyította, hogy Magyarországon nemcsak fantasztikus klasszikus zenészek vannak, hanem olyan improvizatív zene is, ami vetekszik az amerikai jazzel. Az amerikai kritikusok egyhangúan éltették a koncert minőségét és a Carpathian Impressions hihetetlen hangulatát.

A műsor különlegessége, hogy a dallamokon túl a magyarság lelkét, a magyar életérzést is a néző elé tárja.

Varga Gábor és zenésztársai nagy sikert arattak tengerentúli turnéjukon. A felvétel a Carnegie Hallban készült.

– Polgár Évával és Borbély Lászlóval együtt mindhárman járjuk a világot. Közösen és külön-külön is fellépünk Tokión és Szöulon át a világ számos nagy színpadán. Ez egy életforma, beleértve a koncerteket és a gyakorlást is. A legtöbb világjáró magyar művész szintén önálló egyéniségként van jelen a nemzetközi zenei életben. Ezt a műsort azért hoztuk létre, hogy legyen egy olyan formáció, amely nem az egyént, hanem a Kárpát-medencét képviseli a nagyvilágban. Azt szeretnénk elérni, hogy az elhangzott művek kapcsán az egyetemes kultúra jusson a nézők eszébe. Másrészt fontosnak tartom, hogy a gyönyörű népdalainkat hangzásvilágukban, előadásmódjukban közelebb hozzam a ma emberéhez. Aki eljön a koncertre és meghallgatja az improvizációkat, rájöhet, hogy zongorán újraértelmezve mennyire dinamikus és modern tud lenni a magyar népdalkincs – mondta az elő­adással kapcsolatban Varga Gábor.

– Műsorunkat a Kárpát-medence zenei öröksége köré fontuk. Részben klasszikus művek csendülnek fel, részben pedig ezek hangulatához alkalmazkodva improvizatív népzenék. A magyar népdaloknak gyönyörű a dallam- és harmóniaviláguk, ezek témáira építkezve fogok improvizálni – tette hozzá Varga Gábor.

A barlangszínházi koncert gerincét az amerikai turnéra összeállított műsor képezi, néhány újdonsággal frissítve. Polgár Éva és Borbély László Bartók-, Kodály- és Liszt-műveket szólaltatnak meg, kiegészítve Ligeti-darabokkal, Varga Gábor pedig magyar népzenei motívumokat felhasználva improvizál.

Az együttes 15 évvel ezelőtt alakult, azóta trió formációban három, kvartett formában két lemezt adtak ki. Ezek közül a 2012-ben debütáló Cool Jazz albumuk hozta a legnagyobb nemzetközi és hazai elismerést.