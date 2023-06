Június 16., péntek

Nagyszínpad

19 óra: Fitos Dezső Társulat

Taven Baxtale! - Legyetek szerencsések! (90’)

Dramaturg: Nagy Orsolya

Díszlettervező: Gyenes Szilvia

Jelmeztervező: Kocsis Enikő (Harangozó Gyula-díjas)

Szcenikus, világítástervező: Papp Kornél

Zenei szerkesztő: ifj. Csoóri Sándor Sündi, Szakál Tamás és Pálházi Bence

Korrepetitor: Balogh Melinda, Lakatos Mónika (Kossuth-díjas), Rostás Mihály Mazsi, Szakál Tamás

Flamenco táncok: Inhof Katalin

Artista oktató: Kőmíves Tibor

Rendező-koreográfus: Kocsis Enikő (Harangozó Gyula-díjas) és Fitos Dezső (Népművészet Ifjú Mestere és Harangozó Gyula-díjas, érdemes művész)

Zenészek, énekesek: Pálházi Bence bandája, Lakatos Mónika (Kossuth-díjas), Rostás Mihály Mazsi, Canarro Zenekar, Gaburi Barbara, Németh Eszter, Szakál Tamás, Fitos Dezső, Szerényi Béla

Táncolják: Alzetta Alexa, Bíró Éva, Gellén Péter, Gera Zoltán, Guti Hajnalka, Hanekám Luca, Izsó Lajos Hunor, Kupec Zsolt, Mészáros Kinga, Mir Dávid Hessami, Molnár Bálint, Nagy Dorottya, Németh Eszter, Östör Ákos

Az előadásban közreműködik a Szentendre Táncegyüttes, Fitos Rozi, a Baross Imre Artistaképző Intézet artistanövendékei

Hangfelvételről közreműködik: Nyakó Júlia és Ferge Elizabet, Kovács Ferenc, Ifj Csoóri Sándor Sündi, Fedor Sándor Dimó

Fotó: Gabor Dusa

Előadásunk legfőbb célkitűzése, hogy a lehető legkomplexebben és legsokrétűbben mutassa be a cigány néphez kapcsolódó mesterségeket. Ahogy maguk a mesterségek is igen változatosak, úgy az előadás is törekszik a formai és művészi sokszínűségre. Mindehhez a Kárpát-medence magyar nyelvterületének változatos cigány táncait zenei és énekes anyagát használja eszközéül, kitekintéssel a nyugat- és kelet-európai cigány kultúrára. Bemutatásra kerül többek között a kovács-, és drótos mesterség, bepillantást nyerhetünk a teknős cigányok és a sár munkával foglalkozó cigányok mindennapjaiba, valamint a mutatványosok és a zenészek életébe is. Az előadás dramaturgiai kötőanyaga a cigányok vándor természetének ábrázolása. Az előadást átszövi a mesterségek kavalkádja, melyből mindig kiemelődik egy. Az etűdös szerkesztésmód arra is lehetőséget ad, hogy váltogassák egymást a hol balladisztikus és lírai, hol pedig épp az élénk, komikus jelenetek, miközben nem csak a mesterségekről, hanem a cigány nép eredetéről és történetéről is képet kapunk.

Jegyárak: 3100 Ft, 3400 Ft, 3800 Ft

Kisfaludy terem

21 óra: Győri Balett – Egy lépéssel közelebb

Műanyag Szimfónia (35’)

Koreográfus: Sebestyén Bálint Harangozó-díjas

Asszisztens: Berzéki Melinda

Jelmez, Szcenika: Sebestyén Bálint

Zene: Manifest Zenekar, Sebestyén Bálint

Táncolják:Kovács Eszter, Tüű Barbara, Szendrey Rebeka, Guti Gerda, Tran Viktória

Szentiványi Richard, Daichi Uematsu, Thales Henrique, Luka Dimic, Gémesi Máté

Műanyag szimfónia című mű, a környezet szennyezése és annak eredménye, az eredményének az emberekre (emberiségre, társadalmi csoportokra, valamint magára az egyénre) történő hatása, az abból visszaható károkra, szenvedésekre, problémák bemutatására reflektáló előadás, a fény keresését, valamint a megtisztulás folyamatának lehetőségét bemutató performance.

Tales of Life (25’)

Koreográfus: Luigi Iannone

Táncolják:

Marjai Lili Anna / Szendrey Rebeka

Kovács Eszter / Joó Lea Napsugár

Herkovics Eszter Adria / Tüű Barbara

Matuza Adrienn / Szalai Judit

Gémesi Máté / Szentiványi Richard

Joó Lea Napsugár / Nagy Franciska

Thales Henrique / Gémesi Máté

Jekli Zoltán / Daichi Uematsu

Luka Dimic / Thales Henrique

Tüű Barbara / Tran Viktória

Szendrey Rebeka / Marjai Lili Anna

Szentiványi Richard / Luka Dimic

Daichi Uematsu / Borna Cicaak

Guti Gerda / Herkovics Eszter Adria vagy Kovács Eszter

„A Tales of Life című művem, melyet Életképek-ként fordíthatunk, pontosan ez: a mindennapi élet kis szeletei látásmódomon és érzékenységem szűrőjén át artikulálva. A hétköznapi élet analízise: olyan fogalmak mentén mint: barátság, a férfi és nő közötti különbségek és a világ ellentmondásossága, ahol egy pillanatban egyszerre jelenhet meg a halál okozta elkeseredettség és közösségi események boldogsága.”

Jegyár: 3900 Ft

Fotó: Szabó Béla



II. János Pál tér

18.00 -19.00: Moldvai Táncház a Rézeleje Fanfárosok zenekarral

Közreműködik a Kónyi Hagyományőrző Néptáncegyüttes

Tánctanítás: Fábián Szabolcs Csutkó

Ingyenes

Kónyi Hagyományőrző Néptáncegyüttes

21.00-23.00: AForce1 – Táncrobbanás

A győri AForce1 Tánc Sport Egyesület 2006-ban alakult. Sikere azóta is töretlen, számos hazai és nemzetközi bajnokság győztesei, már több, mint 80 különdíjjal jutalmazták produkcióikat. A tánciskola alakulása óta közel 750 dobogós helyezést értek el versenyzőink a hip hop és utcai táncok kategóriában. Magyarországon elsőként, 2018 óta World of dance győztes és közönségdíjas az AForce1.

Ingyenes



Rómer-Ház, Nefelejcs köz

19.00- 01.00: Szezonzáró Táncház a Rézeleje Fanfárosok Zenekarral

19.00 – 20.00

Játszóház - Kézműves bemutató - Kiállítás

Aprók Táncháza a Rézeleje Zenekarral

Tánctanítás: Fábián Szabolcs Csutkó

Játszóház, bemutató: Szabó Karola Szent László díjas szalmafonó kézműves a Kisalföldi Népművészek Egyesületének tagja., aki 20 éve foglalkozik intenzíven szalmafonással. mind a hagyományos, mind a mai kor igényeinek megfelelő tárgyakat készít. Szívesen tart bemutatót, foglalkozásokat célja, hogy e kihalóban lévő mesterség ne kerüljön feledésbe.

Rézeleje Fanfárosok Zenekar

20.00 – 23.00: Mindenki Táncháza a Rézeleje Fanfárosok Zenekarral

Tánctanítás: Fábián Szabolcs Csutkó

21.00 – 21.30: Arató hagyományok - Néprajzi előadás

Szili Hagyományőrző Néptáncegyüttes előadása

Szili karéj, cséptánc és seprűtánc

23.00 – 01.00: Szezonzáró Táncház a Rómer-házban

Jegyárak: Betoppanó:1500 Ft, Gyerekeknek: 500 Ft