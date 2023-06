Június 13., kedd

Nagyszínpad

19 óra - A Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium Koncertvizsga 2023

Fotó: Pillak Istvan

Prológ (5’)

Koreográfus: Luigi Iannone a Győri Balett magántáncosa

Hamupipőke (30’)

Koreográfus: Sebestyén Bálint Harangozó-díjas táncművész, Győri Balett magántáncosa

Zene: Szergej Prokofjev

Mesebalett, mely az örök klasszikus mese átdolgozása egy felvonásban. Hamupipőke, a szegénysorsú lány, akit az édesanyja halála után a gonosz mostoha és két undok lánya folyton bántják. Egyedüli barátai a házban futkározó egérkék és az ablakban éneklő galambok.

Hotel Lobby (35’)

Koreográfus: Horváth Vanessa és Simonka Ádám

Zene: montázs

Akár direkt, akár véletlen, vagy akár csak futtában, de találkoznak különböző kultúrák, különböző nyelvek, embertípusok úgy, hogy nem is veszik észre, hogy akár egy percre is, közük volt egymáshoz.

Az előadásban szereplő 12. és 13. évfolyam végzős növendékei mellett a 9., 10. és 11. évfolyam klasszikus balett, valamint modern-kortárs tánc tagozat növendékei is színpadra lépnek.

Jegyárak: 3100 Ft, 3400 Ft, 3800 Ft

Kisfaludy terem

21 óra - Kulcsár Noémi – Tellabor: Lacus Pelso/Balaton

Látvány: Csere Zoltán , Kulcsár Noémi

Zene: montage

Koreográfia, rendezés: Kulcsár Noémi, Harangozó-díjas

Táncolják: Bozsányi Liliána, Dzsupin Ádám, Túri Lajos, Hajszán Kitti, Eyassu -Vince Barbara

Lacus Pelso: a Balaton latin elnevezése. A gondtalan, napsütötte nyarak helyszíne, a „magyar tenger”, amelynek napjainkra sajátos jelentése lett. A korszakokon átívelő előadás művészeti és popkulturális utalások révén a Balatonon pihenők szempontjából emlékezik vissza a legendás balatoni nyarakra. Nosztalgia, reménykedés, számvetés – sikeres (és sikertelen) változások sokaságát mutatja be a produkció, amely a korabeli, sajátos magyar életérzés mellett a mai valóságunkról is szól.



Jegyár: 3900 Ft

II. János Pál tér

21.00-23.00 - Az argentin tangó varázslatos világa – bemutatóval egybekötött tánctanítás Budai Lászlóval

Résztvevők: Budai László- argentin tangó táncművész, koreográfus, az Argentin Tangó Táncszínház vezetője és Hegyi Maya- táncos, pár és családterapeuta jelölt, rekreációs szakember

"Az Argentin Tangó nem csak egy tánc, egy életérzés, ahol a partnerrel közös együttműködésben megszűnik a vezető, és a követő szerepkör, és egy "flow" állapot érhető el. Ez egy improvizáció, minden az adott pillanatban dől el, a férfi részéről a döntéshozás, a nő részéről pedig ennek elfogadása. Az argentin tangó a szabadság tánca. Megélésekkel, érzésekkel, érzelmekkel, érzékiséggel teli kapcsolódás. Két testben egy lélek!"

Ingyenes

