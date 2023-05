Huszonkét képet csodálhatnak meg az érdeklődők, a festőművész olyan, híg olajfestékkel készült absztrakt tájképei láthatóak, amelyeken fűszálmotívumok jelennek meg.

- Önálló tárlatom azért kapta a Belső távlat címet, mert a képek olyan tájakat jelenítenek meg, amelyek bennem léteznek. Van valóság alapjuk, nem fotóról készültek, igazi tájélményből indultak ki - mondta el Kovács-Gombos Dávid.

- Egyedisége mellett a nézők, saját maguk is ismerhetnek fel benne tájrészleteket. Rádöbbenhetnek arra, hogy volt már hasonló élményük, eggyé tudnak válni vele. Bele tudják képzelni magukat a képekbe, hozzá tudják adni a saját gondolatvilágukat, hiszen nem egy konkrét dolgot látnak, hanem a saját kedvük szerint formálhatják azokat. Az összes képen van egy elmosódott, homályos horizont, végtelenségig kinyitott táj, ezt töltheti meg a közönség képzeletbeli tartalommal. Az érdeklődők találkozhatnak olyan festménnyel, ahol üres felületből van több és láthatnak olyat is, ami telis-tele van fűszálakkal, olyan mintha ők maguk is egy mezőn feküdnének. Ettől válik különlegessé a kiállítás, hiszen a képek mindenkinek mást jelentenek, elgondolkodtatnak és gondolkodásra késztetnek - tette hozzá a festőművész.

A tárlat június 1-ig látogatható a múzeum nyitvatartási idejében.