– Egy veszélyben lévő magzatért ajánljuk fel az imát – mondja Lőrincz Klaudia, a Győri Egyházmegye családbizottsági munkatársa. – Napi egytized Rózsafüzért, ami egy Miatyánkból és tíz Üdvözlégy, Máriából áll, illetve egy kis rövid imából, amiben kérjük az Urat, hogy mentse meg a kisbabát az abortusztól és a szüleit az abortusz okozta fájdalomtól. Ez az ima mindössze napi öt perc.

Van más megoldás

– A honlapon protestáns fogadalomtételt és imádságot is találunk, így más felekezetek is be tudnak csatlakozni az imádságba. A lelki adoptálás Szent II. János Pál pápa áldását is megkapta 1994. április 25-én. A Szentatya azt mondta: „Az életet tisztelni és szeretni, védelmezni és növekedésre segíteni olyan feladat, amelyet maga Isten bízott rá minden emberre.” A lelki adoptálás kifejezetten azokért a magzatokért van, akiknek a szülei úgy érzik, hogy az egyetlen út az abortusz, és nem találják a lehetőségét annak, hogy életben maradjon gyermekük. De én belefoglalom az imámba az egészségügyi veszélyben forgó magzatokat is.

Az örökbefogadás-ima története

Az örökbefogadás-ima eredetét tekintve a Szűzanya fatimai megjelenéséhez kapcsolódik, amikor azt kérte, imádkozzanak Rózsafüzért, tartsanak bűnbánatot engesztelésként azokért a bűnökért, amelyek a leginkább megsebzik az ő Szeplőtelen Szívét. A varsói, Szentlélekről elnevezett pálos templomban egy egyetemista csoport 1987. február 2-án tette le először a lelki adoptálás ígéretét, innen terjedt el az imádság szokása, amely kiegészülhet egyéb vállalásokkal, mint a böjt, vagy akár családok, egyedülálló anyák segítése. Magyarországon a József Szövetség vállalta ezt az ügyet fel és ők készítik az anyagokat hozzá.

Az első ima

Belekezdeni a kilenc hónapos imafolyamatba bármikor lehet, de általában valamilyen Mária-ünnepen szokták letenni azt az ígéretet, amellyel az imádságos elköteleződés indul.

– A Győri Egyházmegyében március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén fogjuk kezdeni, több plébánia csatlakozott már, de még nyitott a lehetőség bárki számára. Biztosítunk anyagokat: imakártyát, mécsest, plakátot, szóróanyagot. Március 25-én a győri székesegyházban kezdődik egy szentmise délután fél négykor, ahol ünnepélyes ígérettételre van lehetőség.

A lelki adoptálás honlapján is több tanúságtétel van fenn, amit olyanok írtak, akik megtapasztalták az imádságok erejét. – Az ismerősi körünkben is van olyan pár, akik régóta szerettek volna kisbabát és beadták az örökbefogadási papírokat. Amikor pedig megkapták az értesítést, hogy mehetnek egy kisbabáért, akkor azt annak tudtuk be, hogy valószínűleg őérte imádkoztak kilenc hónapon keresztül, az imáiknak hála adták örökbe ahelyett, hogy az édesanyja az abortuszt választotta volna.

A Győri Egyházmegye tavaly kezdte el központilag szervezni a lelki adoptálás folyamatát, de vannak csoportok, plébániák, amelyek több éve részt vesznek már benne.

Lőrincz Klaudia, a Győri Egyházmegye munkatársa. Fotó: Csapó Balázs

– Tavaly tíz plébánián sikerült megvalósítani, volt, ahonnan tízen, volt, ahonnan negyvenen jelentkeztek. Hamarosan megjelenik egy kisfilm az egyházmegye felületein, amiben igyekszünk kedvet csinálni és imára buzdítani a híveket.

Lőrincz Klaudia szerint fontos hangsúlyozni, hogy ez nem az ítélkezésről szól. – Csak Istennek van joga ítélkezni bárki felett, itt inkább a segítségen van a hangsúly. Az életért és a szülőkért is szól az ima. Vannak nehéz, kilátástalan helyzetek, de egyre több a platform és segítő szervezet is, ahol tudnak segíteni, például az Együtt az Életért Egyesület. A lakhatástól a babakelengyén át bármivel támogatják a bajban lévő kismamát.