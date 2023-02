A győri igazgatónak ez volt az első közös munkája a Magyar Nemzeti Balett együttesével, ami azért is különleges, mert négy évvel ezelőtt vette át a Magyar Állami Operaház által alapított Seregi-díjat. Ezzel együtt járt az a lehetőség, hogy a Magyar Nemzeti Balett számára készíthetett egy koreográfiát, így esett a választása az egyik leghíresebb Seregi-balettre, A fából faragott királyfira.

– Hatalmas megtiszteltetés volt számomra, hogy a Magyar Nemzeti Balettel dolgozhattam, örömmel gondolok vissza a próbaidőszakra. Viszont azt sem tagadom, hogy végtelenül nehéz volt egyszerre két helyen – Győrben és Budapesten – helytállni, elszakadva a családomtól – mondta el Velekei László.

Három szereposztás készült – A Velekei-féle Fából faragott királyfi-koreográfiát a Magyar Nemzeti Balett mutatta be a Magyar Állami Operaházban. Fotós: Teknős Miklós / Forrás: MW Archív

Velekei László elmondta, hogy munkáját Seregi László inspirálta, Bartók zenéjének Seregi által szerkesztett változatát használták kiindulási pontnak. Nem a teljes alkotást, hanem a táncra fókuszálóbb, pergőbb dramaturgiájú művet választották.

– Azt gondolom, sikerült olyan előadást bemutatnunk a Magyar Állami Operaházban, ami tükrözi a sajátos mozgásvilágomat. Megadott díszleten belül kellett gondolkodni, megadott témában és zenére. A „Velekei László-s” faktor ezáltal szűkült, de így is nagyon izgalmas lett az eredmény. Mindig nagy hatással van rám, ha más táncművészekkel dolgozhatok együtt, feltöltenek. Ezúttal is próbáltam maximumot adni, nem kötök kompromisszumot, ha a minőségről van szó. Viszont a körülmények még aktívabb jelenlétet kívánnak, közben hiányzott a győri együttes – fejtette ki a balettigazgató.

Győrben várhatóan április második felétől ismét láthatjuk a Győri Balett nagyszínpadi előadásait.

A Magyar Nemzeti Balett táncosaival február 3-án kezdték a próbákat, így nem volt sok idejük a február 14-i bemutatóig, ráadásul három szereposztás készült. Visszatérve Győrbe sem áll meg a munka. A Győri Balett társulatával új koreográfiával is készülnek, aminek elkezdődtek a próbái.

– Nagyon gyorsan haladunk, zseniális a csapat, nem vesztett a lendületéből. Izgultam, hogy a minket körülvevő nehézségek hogyan csapódnak le a társulaton, hiszen a tánc nagyon érzékeny műfaj. Viszont semmi sem látszik rajtuk, könnyedén veszik az akadályokat, és gőzerővel készülünk, hiszen egy hónap múlva ismét bemutató a Művészetek Palotájában – emelte ki Velekei László, aki a Liszt Ferenc Kamarazenekar felkérésére készíti el az új koreográfiát az együttes megalakulásának 60. évfordulójára.

– Megtiszteltetés, hogy ilyen nagy múltú együttes, mint a Liszt Ferenc Kamarazenekar, minket kért fel, és együtt ünnepelhetünk velük a nagy napon. Max Richter–Vivaldi A négy évszak zenéjére készítünk koreográfiát. Alkotóként sokat dolgozom Max Richterrel, Vivaldi-párosítással pedig már több darabomban használtam. Tetszett, hogy ismét újragondolhatom – tette hozzá Velekei László, aki eddig kifejezetten cselekményes balettekben használta ezt a párosítást, most viszont szimfonikus balettet álmodott meg, amit koncertjelleggel visznek színre. Mint mondta, kifejezetten a zene virtuozitására figyelnek és annak érzelmeit szeretnék átadni. A jubileumi ünnepségen egy színpadon játszik a zenekar a táncosokkal, így nem önálló balettelőadásnak lesz része a közönség, hanem egy 60 éves múltat ünneplő születésnapnak.

Múlt héten még az Audi Hungariánál gyakorolt a Győri Balett társulata a tánckedvelő dolgozók legnagyobb örömére.

Fotós: Csapó Balázs / Forrás: Kisalföld Archív

A győri társulat most még felvett zenére gyakorol, később a kamarazenekar élő játékának varázsával válik majd egésszé a koreográfia, amit március 13-án mutatnak be a Műpában.

A Győri Balett múlt héten még az Audi Hungariánál gyakorolt és mutatott be repertoárjából előadásrészleteket az ott dolgozóknak. A héten viszont már visszaköltöztek a Győri Nemzeti Színház épületének balett-­termébe.

– Bízunk benne, hogy minél előbb lehetnek előadásaink a győri közönség előtt is, és a most készülő Max Richter-darabot is bemutathatjuk itthon – fogalmazott Velekei László.

A balettstúdió fenntartásának költségeit igyekeznek csökkenteni, hogy vissza tudjanak térni oda is. Várhatóan április második felétől ismét láthatjuk a Győri Balett nagyszínpadi előadásait, valamint visszatérnek a TánciTánci program gyermekdarabjai is. Több tervvel is készülnek a következő évadra, közben szervezik a Magyar Táncfesztivált mihamarabb találkozva Győrben is a táncszerető közönséggel.