A sokszorosítási technikák elterjedésével, a 15. századtól válhatott a szélesebb tömegek számára is elérhetővé a művészet. E forradalmi műfaj, a grafika áll a bécsi Albertina három kiállításának középpontjában. A Dürer.Munch.Miró – The Great Masters of Printmaking című tárlat január vége óta látható az Albertinában és a grafika hőskorától a 20. századig mutatja be a műfaj történetét.

Albrecht Dürer, Das Rhinozerus, 1515 © ALBERTINA, Wien

A múzeum falain a teljesség igénye nélkül sorakoznak az egyszerű fametszetek 1420-ból, a század közepéről származó, bonyolultabb rézmetszetek vagy a technikai haladást megtestesítő rézkarcok a századforduló előtti évekből. A kiállítás anyaga nem követ szigorú kronológiát, amelyben részletesen kitérnek minden iskolára, inkább a mesterművek seregszemléje. A bemutatott alkotások témája éppen olyan sokszínű, mint a művészeti eljárás maga: portrék, tájképek, vallásos történetek és társadalomkritikus képek egyaránt vannak közöttük. Dürer A Lovag, a Halál és az Ördög című rézmetszete tökéletesen megfér Edvard Munch A csókjával vagy Miró Absztrakt kompozíciójával. De látható például Rembrandt híres rézkarca is, a Krisztus betegeket gyógyít, amelyet A százforintos lapként is emlegetnek az érte kifizetett óriási összeg miatt.

A kiállítássorozat második része Andy Warhol bis Damien Hirst címen látható majd 2023. február 24-től az Albertina Modernben. Ez a tárlat olyan 20. századi művészeket sorakoztat fel, akik szakítottak a műfaj addigi tradícióival és az 1960-as években a szitanyomtatás felé fordultak.

A két kiállítást egy harmadik tárlat teszi teljessé, amely teljes egészében a 20. század egyik legjelentősebb képzőművészéről, Picassoról szól. A jubileumi kiállítás 2023. március 17-től látható.