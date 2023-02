Varga Borbála megnyerte a kiírt versenyt korosztályában, majd az online térben tartott versenyen szintén első lett. Dakh- laoui Emna Mária 2. helyen végzett korcsoportjában, ami szép eredmény, hiszen pár nappal átlépve korosztályát állt helyt olyan erős mezőnyben, ahol a résztvevők nagy része idősebb nála és zeneművészeti középiskolák csiszolják képességeiket. Palatka Mandula szintén a 2. legjobbnak bizonyult korosztályában. A három lányban a közös vonás a fuvola és felkészítő tanáruk, Jacsó Erika.

– Az elmúlt két évben a pandémia miatt csak online tudtak részt venni a lányok zenei versenyeken, mely teljesen más jellegű, mint a személyes jelenléttel zajló megmérettetések. Így nagyon örültünk neki, hogy elutazhattunk Budapestre és ilyen kiváló helyezésekkel térhettünk haza. Büszke vagyok a lányokra, és mindhármukról el tudom mondani, hogy tehetségesek, szorgalmasak, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a zenei pályán megállják a helyüket – mesélte tanáruk. Heti kétszer van fuvolaórájuk velem, verseny előtt gyakrabban. Most is készülünk egy regionális versenyre, majd utána országosra, ahol már együtt, trióban lépnek fel – tette hozzá mesterük.

– A nővérem kezdett el fuvolázni és nagyon szépen játszott, így anya engem is arra bátorított, hogy próbáljam ki. Nagy sikerélmény volt, hogy meg tudtam szólaltatni a hangszert, aminek a dallama már korábban is tetszett. Elkezdtem gyakorolni és azóta is szeretek zenélni – mesélte Mandula, aki 6. osztályos a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskolában. Osztályfőnöke és az iskolatársai is támogatják, büszkék elért eredményeire.

Emna a Berzsenyi-gimnázium 8. osztályos tanulója. Francia- országban kezdte fuvolatanulmányait, szabadidejében lovagol és rajzol is. Még nem döntötte el, hogy merre tanul tovább zenei téren, de mint mondja, szeret versenyezni, motiválja a kitűzött cél. Őt is édesanyja terelte a zene felé. – Anyukám zongorázott éveken át, ő akarta, hogy én is foglalkozzak zenével. Hazahozott egy fuvolát és azt mondta, próbáljam ki, hogy tetszik-e – emlékezett vissza a licista.

Bori a Szent Orsolya-gimnázium 8. osztályos diákja, aki a későbbiekben Budapestre készül zenei pályára. – Anyukám a zeneiskolában tanított, és az egyik nyílt napon, ahol a hangszereket ki lehetett próbálni, én a fuvolát is a kezembe vettem. Amikor megszólaltattam, azt mondták, hívjam anyát, mert szeretnének beszélni vele – idézte fel a kezdeteket a diáklány.