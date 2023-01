A város kultúra napi elismeréseit a polgármester Rózsavölgyi Lászlóval, az oktatási, kulturális, sport- és turisztikai bizottság elnökével adta át. A város a Győr Művészetéért díjat két kiemelkedő művésznek ítélte oda. Köztük Kovács Ildikó kerámiaszobrásznak, akinek nem csak Győrben és környékén szerepeltek munkái, de nemzetközi kiállításokon is bemutatkozhatott már Európa számos nagyvárosában. 2010-ben ő alapította meg a Győri Alkotók Napóra Egyesületet, melyben elnöki tisztséget tölt be.

A Győri Nemzeti Színház színművésze, Maszlay István is ebben a díjban részesült. A színész 1987-ben érkezett Győrbe, pályáját emlékezetes főszerepek és epizódszerepek jellemzik. Mint a méltatásban elhangzott: igazi színházi ember, de a költészet tolmácsolása is fontos része művészi pályafutásának. Emellett versmondóként, a fiatal tehetségek mentoraként is sokat tesz a versek megszerettetéséért.

A Győr Közművelődéséért járó díjat idén Loschitz Ferenc, a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ igazgatója vehette át. A vezetése alatt működő intézmény több művészeti csoport és klub tevékenységét fogja össze, és nevéhez fűződik az Irodalmi Szalon megalakítása és működtetése is.