Luka Dimic, a Győri Balett táncosa csütörtökön vette át az Erste Bank, a Belgrade Dance Festival és a belgrádi Nemzeti Tánc Alap ( National Fondation for Dance) " Believe in Yourself" elnevezésű díját, melyet fiatal, tehetséges művészeknek ítélnek oda minden évben - osztotta meg Facebook oldalán a társulat.

Luka Dimic tanulmányait Belgrádban kezdte, majd a Bécsi Állami Opera Balett Akadémiáján folytatta klasszikus és kortárs táncokkal. Részt vett Frederic Olivieri által vezettett Milánói Scala tánckurzuson. 2017- óta a Győri Balett társulatának tagja.

A szerb Politika című lapnak a díj kapcsán úgy nyilatkozott, váratlanul érte a díj. Elmondta, hogy a Győri Balett fontos állomás a karrierjében, ahol azt érzi, hogy megbecsülik, ahol fejlődni tud és a táncosokat mint személyiségeket is értékelik. Hozzátette, hogy nagyon színes a repertoár, a Peer Gynt bemutatója óta nem is pihentek, de számára mégis a legfontosabbak az "Anna Karenina", és a "Giselle".