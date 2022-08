Igazán stílusosan lépnek színre a most induló zenei képzések művész-tanárai: szeptember másodikán, pénteken 18 órakor bemutatkozó hangversenyt tartanak az evangélikus templomban. – Ezzel az eseménnyel szeretnénk kifejezni az örömünket, hogy megkezdődhet szeptembertől a művészeti oktatás. Emellett a koncert alkalmat ad arra, hogy az érdeklődők személyesen is megismerkedhessenek az egyes hangszereket tanító művész-tanárokkal – mondta el Jacsó Erika, az AMI vezetője. Az intézmény igazán széles képzési palettát kínál: a képző- és iparművészet terén a grafika és a festészet alapjaival ismerkedhetnek a diákok, a színművészet tekintetében a dráma és a színjáték rejtelmeiben merülhetnek el.

A zeneművészeti ágon zongora, orgona, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, fagott, harmonika, hárfa, hegedű hangszeres képzést kínálnak, emellett magánének és szolfézs tárgyakat is oktatnak. Hatéves kortól várják a jelentkezéseket, és lesz zene­óvoda is. A kicsik számára zenei előképző csoportot indítanak, de aki kedvet érez, már a hangszeres tanulmányokat is megkezdheti. – A választható hangszerek között újdonságként jelenik meg az orgona, a hárfa és a harmonika oktatása, amelyek korábban nem voltak a városban. Szándékunk szerint nagy segítséget jelent az a Hunyadiba járó tanulók szülei­nek, hogy gyermekeik az intézményen belül, délutáni foglalkozások keretében vehetnek részt művészeti oktatásban. Emellett lehetőséget kívánunk biztosítani arra, hogy a népszerű hangszereken, mint például a zongora, többen tanulhassanak – hangsúlyozta Jacsó Erika.

Az érdeklődők a jelentkezés módjáról és a képességvizsgálatok időpontjáról bővebb információkat az iskola honlapján találhatnak.