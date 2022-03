Más, mint az eddigi

– A szövegkönyvet többször átírtuk, formázgattuk, mire elnyerte végleges formáját. Szerettem volna, ha máshogy dolgozzuk fel a holokausztot, hiszen a Mesterségem a halált már színdarab és monodráma formájában is bemutatták. Viszont Rudolf Höß emlékiratai, ami az Auschwitz parancsnoka voltam címet viseli, a férfi börtönben írt leveleit gyűjti össze. A két kötet között ugyan vannak átfedések, de az előadásunkban emellett az SS-veteránok klubjának tagjaival készült dokumentumfilmből is idéztünk. Ettől az összedolgozástól lett más szerintem, mint az eddigiek – fejtette ki a rendező.

Helyes úton járunk?

A szemfülesek hallhatják Gáti Oszkár hangját, és ráismerhetnek Cserhalmi György mozgására is egy karakterre öltve az előadásban, ugyanis Karácsony Gergely zseniálisan utánozza mindkét mesterét. A díszlet tervezője és kivitelezője Virág Vivien volt, és a jelmezekért is ő felel. A Padlásszínház mai premierjén az auschwitzi haláltábor parancsnokának szemüvegén keresztül élheti át a közönség a koncentrációs táborok borzalmait. A monodráma többek között arra keresi a választ: Sérti-e az áldozatok emlékét, hogy egy ilyen ember életútját mutatják be másfél-két órában? Meg lehet-e érteni a megérthetetlent – hogyan váltak bűnösökké, akik irányításával megtörténhetett a történelem legmegbotránkoztatóbb tragédiája: a holokauszt –, hogy ne felejtsünk, hogy a történelem ne ismételje önmagát, hogy mindig feltegyük a kérdést: az az út, amin mi járunk, helyes-e?

Két új színdarab. Áprilisban újabb két előadás debütál a Padlásszínházban. Április elsején az Add tovább! mutatkozik be Szina Kinga színművésznő előadásában, amit április hetedikén Jáger András Álmom az Isten című zenés, bábos verselése követ.